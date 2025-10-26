Ce secrete a vândut rușilor un contractant guvernamental american pentru 1,3 milioane de dolari

26-10-2025 | 09:22
Procurorii federali din Statele Unite l-au acuzat pe Peter Williams, fost director al unui contractant guvernamental din domeniul securităţii cibernetice, că a vândut secrete comerciale unui cumpărător din Rusia pentru suma de 1,3 milioane de dolari.

Potrivit unui dosar depus la Curtea Districtuală din Washington pe 14 octombrie, Williams ar fi furat între aprilie 2022 şi iunie 2025 opt secrete comerciale aparţinând a două companii americane, cu intenţia de a le vinde unei entităţi cu sediul în Rusia.

Documentele publice din Marea Britanie arată că Williams a fost director general al L3Harris Trenchant, filială a gigantului din industria apărării L3Harris Technologies, între octombrie 2024 şi august 2025, când şi-a dat demisia.

Compania dezvoltă instrumente de hacking folosite în operaţiuni de securitate naţională şi are contracte cu guvernul SUA.

Rusia și-a îmbunătățit capacitățile de apărare cibernetică prin secretele obținute din SUA

Procurorii susţin că Williams a obţinut profituri semnificative din tranzacţie şi cer confiscarea unei locuinţe din Washington D.C., precum şi a mai multor bunuri de lux, ceasuri şi bijuterii, achiziţionate cu banii proveniţi din vânzarea secretelor.

Cazul ridică îngrijorări serioase privind posibila expunere a tehnologiilor de hacking utilizate de serviciile de informaţii americane şi aliate, oferind Rusiei ocazia de a-şi îmbunătăţi propriile capacităţi de apărare cibernetică.

Audierea pentru formularea oficială a acuzaţiilor şi eventuala înţelegere de recunoaştere a vinovăţiei este programată pentru 29 octombrie. Compania L3Harris a refuzat să comenteze, iar avocaţii lui Williams nu au răspuns solicitărilor presei.

