Ce se află în spatele crizei politice din Franța și ce s-ar putea întâmpla în continuare

François Bayrou, prim-ministrul Franței, a pierdut votul de încredere privind mandatul său, în cel mai recent episod al unei perioade de haos în Adunarea Națională.

Vlad Dobrea

Bayrou, 74 de ani, este al patrulea prim-ministru în doi ani sub președintele Emmanuel Macron, al cărui al doilea mandat a fost umbrit de instabilitate politică.

Guvernul minoritar al lui Bayrou a cerut reduceri bugetare de 44 de miliarde de euro pentru a face față datoriilor publice tot mai mari ale Franței și acum se îndreaptă spre colaps.

BBC analizează ce a dus la această criză politică și ce s-ar putea întâmpla în continuare.

Cum am ajuns aici?

Președintele francez Emmanuel Macron a făcut un pariu în iunie 2024.

Francois Bayrou
Guvernul Bayrou a pierdut votul de încredere. Premierul Franței îşi va prezenta demisia

În urma unei pierderi severe pentru partidul său la votul pentru Parlamentul European, el a convocat alegeri parlamentare anticipate, sperând să obțină „o majoritate clară în liniște și armonie”.

În schimb, acestea au dus la un parlament blocat și divizat, ceea ce a făcut dificil pentru orice prim-ministru să obțină sprijinul necesar pentru a adopta legi și bugetul anual.

Macron l-a numit pe Michel Barnier în septembrie anul trecut, dar în mai puțin de trei luni, omul care a negociat Brexitul pentru UE a fost demis – cea mai scurtă perioadă din istoria celei de-a Cincea Republici Franceze postbelice.

Bayrou este pe cale să aibă aceeași soartă, la mai puțin de nouă luni de când a preluat funcția, în decembrie anul trecut.

Între timp, unele partide – în special de extremă dreapta și extremă stângă – continuă să ceară alegeri prezidențiale anticipate.

Macron a spus mereu că nu va demisiona înainte ca mandatul său să se încheie în 2027.

În schimb, el va trebui probabil să aleagă între a numi un al cincilea prim-ministru în mai puțin de doi ani – care riscă din nou să guverneze pe termen scurt – sau a convoca alegeri anticipate pentru parlament, care ar putea duce la o Adunare Națională și mai ostilă.

Președintele are puține opțiuni bune, în timp ce efectele pariului său din iunie 2024 continuă să se resimtă.

Problema principală a lui Bayrou este criza datoriilor Franței și ceea ce el numește necesitatea de a reduce cheltuielile guvernamentale pentru a preveni o catastrofă pentru generațiile viitoare.

De ce este Franța în criză a datoriilor?

Pe scurt, guvernul Franței a cheltuit de zeci de ani mai mulți bani decât a generat. Drept urmare, a fost nevoit să se împrumute pentru a acoperi bugetul.

Guvernul francez spune că, la începutul lui 2025, datoria publică era de 3.345 miliarde de euro, adică 114% din PIB.

Aceasta este a treia cea mai mare datorie publică din zona euro, după Grecia și Italia, și echivalentul a aproape 50.000 de euro per cetățean francez.

Deficitul bugetar de anul trecut a fost de 5,8% din PIB, iar cel de anul acesta nu se așteaptă să fie sub 5,4%. Prin urmare, datoria publică va continua să crească, pe măsură ce împrumuturile acoperă deficitul.

Franța – ca multe alte națiuni dezvoltate – se confruntă cu problema demografică a îmbătrânirii populației: mai puțini lucrători impozitați și mai multe persoane care primesc pensia de stat.

Bayrou se numără printre politicienii francezi care doresc să reducă deficitul prin redefinirea programelor sociale generoase – cum sunt pensiile de stat.

În discursul său din parlament de luni, Bayrou a vorbit despre o țară aflată pe „suport vital” și dependentă de cheltuieli.

În urmă cu doi ani, Franța a ridicat vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani pentru cei născuți în 1968 sau mai târziu, iar Bayrou a avertizat că ideea că muncitorii francezi pot înceta să muncească la începutul anilor 60 este acum depășită.

Totuși, există multă opoziție față de noi reduceri. Guvernul predecesorului lui Bayrou s-a prăbușit într-un vot de încredere pe această temă în decembrie trecut.

Politicienii de stânga au cerut creșteri de taxe, nu reduceri bugetare.

Sursa: BBC

