„Investigația a stabilit că proprietățile reale ale cilindrului din fibră de carbon al Titanului nu au fost niciodată validate pentru a se confirma că respectă valorile teoretice folosite în procesul de proiectare și că construcția și testarea submersibilului nu au urmat practicile standard din inginerie”, se arată în raportul de 136 de pagini, relatează New York Post.

Autorii raportului concluzionează că OceanGate, compania americană care organiza expedițiile către epava Titanicului, nu a înțeles pe deplin nivelul de risc la care îi expunea pe pasageri și a fost influențată de fenomenul de „gândire de grup” și de „biasul de confirmare”.

Inspectorii au descoperit mai multe defecte

Inspectorii au analizat bucăți nefolosite din același material din care era construit Titanul și au descoperit defecte structurale fundamentale, care compromiteau integritatea submersibilului.

Deși OceanGate a testat aparatul la o adâncime similară cu cea a epavei Titanicului, aproximativ 3.800 de metri, raportul arată că firma nu a evaluat efectele pe care le-ar avea asupra structurii presiunile repetate generate de numeroase scufundări.

„Proprietățile reale ale cilindrului din fibră de carbon nu au fost validate pentru a confirma că respectă valorile teoretice utilizate în proiectare, iar construcția și testarea Titanului nu au respectat practicile standard de inginerie”, precizează TSB.

Ca urmare, OceanGate nu știa cât timp corpul de presiune al submersibilului își putea păstra integritatea structurală după utilizări repetate la adâncimea epavei Titanicului.

Concluziile autorităților canadiene confirmă rezultatele unei investigații realizate de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB), publicată în octombrie. Raportul american a arătat că erorile de proiectare au dus la construirea unui compartiment de presiune din fibră de carbon care prezenta numeroase anomalii și nu îndeplinea cerințele necesare de rezistență și durabilitate.

De asemenea, NTSB a concluzionat că OceanGate nu a testat suficient submersibilul și nu cunoștea cu adevărat limitele sale de rezistență.

Cum s-a produs tragedia

Implozia s-a produs în timpul celei de-a 88-a scufundări a Titanului, pe 18 iunie 2023. Contactul cu nava de sprijin a fost pierdut după aproximativ două ore, iar în aceeași după-amiază submersibilul a fost declarat dispărut.

Nave, avioane și echipamente de salvare au fost trimise în zona aflată la circa 700 de kilometri sud de St. John’s, în Newfoundland, însă după mai multe zile fără niciun semn de viață a devenit clar că nu există supraviețuitori.

În urma imploziei și-au pierdut viața directorul general al OceanGate, Stockton Rush, exploratorul francez Paul-Henri Nargeolet, supranumit „Domnul Titanic”, aventurierul britanic Hamish Harding și omul de afaceri pakistanez Shahzada Dawood împreună cu fiul său, Suleman Dawood, în vârstă de 19 ani.

Soția lui Shahzada Dawood și mama lui Suleman, Christine Dawood, cumpărase inițial două bilete pentru ea și soțul său, însă a renunțat la locul său pentru ca tatăl și fiul să poată participa împreună la expediție.

OceanGate și-a încetat activitatea în iulie 2023, la scurt timp după dezastru.

„Transmit din nou cele mai profunde condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața pe 18 iunie 2023 și tuturor celor afectați de această tragedie”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.