Într-un mesaj pe Truth Social, duminică, Trump a criticat acordul nuclear cu Iranul din perioada Obama şi a reiterat că un eventual acord nu trebuie să permită Iranului să dispună de capacităţi nucleare.

„Negocierile se desfăşoară într-o manieră organizată şi constructivă, iar eu le-am transmis reprezentanţilor mei să nu se grăbească să încheie un acord, întrucât timpul este de partea noastră”, a declarat Trump.

El a adăugat că, deşi relaţia Statelor Unite cu Iranul devine „mult mai profesională şi productivă”, blocada navală americană va continua până la semnarea unui acord.

Trump: Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă

După ce SUA au lansat atacuri asupra Iranului în februarie, ucigându-l pe liderul suprem, ayatollahul Khamenei, administraţia Trump a refuzat să fixeze un calendar privind conflictul, dar şi-a exprimat în repetate rânduri dorinţa de a-l încheia rapid şi de a evita un război „fără sfârşit”.

Sâmbătă, la aproape trei luni de la atacul iniţial din 28 februarie şi după săptămâni de negocieri în care părţile implicate au fost date peste cap, Trump a anunţat un acord aproape finalizat cu Iranul şi mai mulţi intermediari din Orientul Mijlociu.

El a oferit puţine detalii, dar a spus că acordul va include redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o prioritate majoră pentru Casa Albă şi aliaţii săi după ce Iranul a închis această cale navigabilă crucială, provocând perturbări pe pieţele energetice globale şi în traficul comercial maritim.

Mesaj către aliaţii din Orientul Mijlociu

Duminică, Trump le-a mulţumit intermediarilor care au contribuit la negocieri, afirmând că sprijinul şi cooperarea lor „vor fi consolidate şi întărite şi mai mult odată cu aderarea lor la Acordurile istorice Abraham şi, cine ştie, poate că şi Republica Islamică Iran ar dori să se alăture!”

Eforturile lui Trump de a ajunge la un acord s-au lovit de rezistenţă, atât din partea democraţilor, cât şi a membrilor propriului său partid.

Senatorul Chris Van Hollen a calificat duminică acordul drept o „greşeală gravă”, declarând pentru Fox News Sunday că SUA nu se află într-o poziţie mai bună decât înainte de începerea războiului, în timp ce senatorul Thom Tillis a declarat pentru emisiunea „State of the Union” de la CNN că acordul „nu are sens” şi că Trump a primit sfaturi proaste de la secretarul apărării Pete Hegseth.