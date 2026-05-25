"Pe măsură ce eforturile de supraveghere sunt consolidate în cadrul luptei împotriva #Ebola în #RDC, peste 900 de cazuri suspecte au fost identificate până în prezent, dintre care 101 cazuri confirmate", a scris directorul OMS pe X, fără a menţiona numărul de decese.

Într-un ultim bilanţ difuzat sâmbătă, Ministerul Sănătăţii din ţară indica faptul că epidemia a cauzat 204 decese din 867 de cazuri suspecte.

RDC a declarat pe 15 mai o epidemie de boală Ebola cauzată de virusul Bundibugyo, împotriva căruia nu există astăzi nici vaccin, nici tratament specific, şi care prezintă o rată de letalitate de până la 50%. OMS a declanşat o alertă sanitară internaţională.

Ebola a ucis peste 15.000 de persoane în Africa în cursul ultimilor 50 de ani, cu o mortalitate care variază între 25% şi 90%, conform OMS.