Potrivit celui mai recent bilanț, cel puțin 30 de oameni au fost uciși și 90 răniți. Peste 130 de clădiri au fost distruse sau grav afectate.

Volodimir Zelenski a promis că armata ucraineană va da un răspuns potrivit, pentru aceste bombardamente devastatoare ale rușilor.

Echipajele de salvare încă mai caută oameni prinși sub ruinele lăsate în urmă de bombele rușilor. Tocmai pentru a amplifica teroarea în rândul civililor atacurile au început noaptea târziu, când mai toată lumea dormea.

Anastasiia Kurylo, Fundația caritabilă NEEKA: „Kievul a suferit unul dintre cele mai lungi atacuri aeriene din ultimele luni, alertele au durat mai bine de 11 ore. A fost cu adevărat îngrozitor. Atât de mulți oameni au fost afectați și mult prea multe vieți au fost pierdute. Nevoia de sprijin nu a fost niciodată mai mare”.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat pentru azi zi de doliu în oraș. Dar misiunile de căutare ale celor dispăruti vor continua misiunea pe tot parcursul zilei.

Matthias Schmale, coordonator rezident și coordonator umanitar al ONU în Ucraina: „Tocmai am trecut pe lângă o grădiniță, un loc unde copiii ar trebui să fie în siguranță. Dar, evident că printre cei răniți se numără și mulți copii. Aceste crime și distrugeri absurde trebuie să înceteze”.

Printre clădirile afectate se numără și Institutul Național de Biochimie, al cărui laborator de cercetare a fost complet distrus. A fost lovit și un depozit al Crucii Roșii și o stație de ambulanțe.

Potrivit armatei ucrainene, rușii au lansat asupra capitalei 74 de rachete, de diferite tipuri, și aproape 500 de drone. Cele mai multe au fost interceptate, dar 25 de rachete balistice și 12 drone au apucat să lovească, în 33 de locuri diferite. Dronele au fost mai toate interceptate. Însă numărul rachetelor doborâte a fost de doar 48 din total. Zeci dintre bombele care au trecut de apărarea ucraineană au fost rachete balistice Iskander-M.

Drept urmare, președintele, Volodimir Zelenski, a cerut Statelor Unite să permită Ucrainei să poată începe urgent producția de sisteme antiaeriene Patriot și de rachete pentru aceste sisteme americane, singurele capabile să doboare rachetele balistice rusești.