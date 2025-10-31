Ce demonstrează, de fapt, reducerea trupelor americane din România. Semnalul pe care îl trage Bruxelles-ul după gestul SUA

31-10-2025 | 15:50
soldati sua, soldati americani
Inquam Photos / George Călin

Comisia Europeană a estimat vineri că decizia Statelor Unite de a-şi retrage parţial trupele de la baza Mihail Kogălniceanu din România demonstrează necesitatea ca blocul comunitar să-şi crească cheltuielile de apărare, transmite agenţia EFE.

Alexandru Toader

"Contăm pe Statele Unite ca pe un aliat solid în sprijinirea eforturilor noastre, dar acest lucru arată de asemenea încă o dată necesitatea şi determinarea noastră de a creşte cheltuielile pentru apărare şi pentru propria noastră securitate", a spus o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, la conferinţa de presă zilnică a acestei instituţii.

Anunţată iniţial marţi noapte de publicaţia ucraineană Kyiv Post, această retragere parţială a trupelor americane din România va consta în neefectuarea rotaţiei unei brigăzi.

Ministrul apărării naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu şi Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotaţională.

Pentagonul a confirmat la rândul său că nu va mai fi efectuată rotaţia Brigăzii a 2-a Infanterie din Divizia 101 Aeropurtată, dar a asigurat că procesul de reducere a forţelor sale militare în Europa "nu este o retragere", nici vreun semnal al diminuării angajamentului SUA faţă de NATO, potrivit Agerpres.

Oana Toiu
Ministrul de Externe, după reducerea trupelor SUA: „Până la sfârşitul anului vom vedea o prezenţă întărită NATO în România”

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 31-10-2025 15:50

Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Kyiv Post: SUA vor reduce trupele din Bulgaria, Ungaria şi Slovacia de luna viitoare. 3.000 de militari, retraşi din Europa
Kyiv Post: SUA vor reduce trupele din Bulgaria, Ungaria şi Slovacia de luna viitoare. 3.000 de militari, retraşi din Europa

Oficiali ai administraţiei Trump au informat aliaţii că reducerile de trupe din România sunt doar prima etapă, urmând noi diminuări în Bulgaria, Ungaria şi Slovacia de la jumătatea lui decembrie, relatează Kyiv Post.

Ministrul de Externe, după reducerea trupelor SUA: „Până la sfârşitul anului vom vedea o prezenţă întărită NATO în România”
Ministrul de Externe, după reducerea trupelor SUA: „Până la sfârşitul anului vom vedea o prezenţă întărită NATO în România”

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă, într-un interviu la Europa Liberă, că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România.

CTP, despre grija lui Grindeanu-Știucă și retragerea trupelor: ”Avem nevoie de ei să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”
CTP, despre grija lui Grindeanu-Știucă și retragerea trupelor: ”Avem nevoie de ei să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”

CTP abordează ironic anunțul SUA privind retragerea unor trupe din România, pe fondul scandalului stârnit de Sorin Grindeanu, care i-a cerut lui Bolojan să nu o pună pe Oana Gheorghiu vicepremier întrucât ar fi un ”dezastru” pentru relația noastră cu SUA.  

Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport
Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport

Peste jumătate dintre oraşele mici ale României şi 15% dintre comune nu aveau, în anul 2023, numărul de locuitori prevăzut în lege care să permită clasificarea acestor unităţi administrativ-teritoriale (UAT), arată un raport al Curţii de Conturi. 

Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României
Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României

De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.

Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei
Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei

Unul dintre organizatorii marşului de comemorare, Marian Rădună, a anunţat că jandarmii l-au amendat cu 3.000 de lei pentru că manifestarea ar fi depăşit ora prevăzută în autorizaţie.

