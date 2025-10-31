Ce demonstrează, de fapt, reducerea trupelor americane din România. Semnalul pe care îl trage Bruxelles-ul după gestul SUA

Comisia Europeană a estimat vineri că decizia Statelor Unite de a-şi retrage parţial trupele de la baza Mihail Kogălniceanu din România demonstrează necesitatea ca blocul comunitar să-şi crească cheltuielile de apărare, transmite agenţia EFE.

"Contăm pe Statele Unite ca pe un aliat solid în sprijinirea eforturilor noastre, dar acest lucru arată de asemenea încă o dată necesitatea şi determinarea noastră de a creşte cheltuielile pentru apărare şi pentru propria noastră securitate", a spus o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, la conferinţa de presă zilnică a acestei instituţii.

Anunţată iniţial marţi noapte de publicaţia ucraineană Kyiv Post, această retragere parţială a trupelor americane din România va consta în neefectuarea rotaţiei unei brigăzi.

Ministrul apărării naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu şi Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotaţională.

Pentagonul a confirmat la rândul său că nu va mai fi efectuată rotaţia Brigăzii a 2-a Infanterie din Divizia 101 Aeropurtată, dar a asigurat că procesul de reducere a forţelor sale militare în Europa "nu este o retragere", nici vreun semnal al diminuării angajamentului SUA faţă de NATO, potrivit Agerpres.

