După șase zile de proteste, Zelenski l-a demis marți pe Oleksandr Sîrskîi din funcția de comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei și l-a numit pe Mîhailo Drapatîi în locul acestuia. Decizia a stârnit temere și indignare în rândul utilizatorilor ruși de rețele de socializare și al bloggerilor militari.

Bloggerul militar rus Kirill Fedorov a distribuit pe canalul său de Telegram, care numără aproape 500.000 de abonați, imagini în care Drapatîi sparge o blocadă în Mariupol, pe vremea când făcea parte din echipajul unui vehicul de luptă al infanteriei, BMP-2. Forțele ruse încercaseră să cucerească orașul în 2014, iar Drapatîi a jucat un rol important în rezistența ucraineană.

Mai multe detalii, pe SpotMedia.