Cazul copiilor ascunși în pădure timp de patru ani, în Noua Zeelandă. Primele imagini din ascunzătoarea tatălui fugar

09-09-2025 | 16:57
Cei 3 copii ai unei femei au dispărut de 4 ani, în Noua Zeelandă
New Zealand Police

Poliția a făcut publice primele imagini cu ceea ce consideră a fi unul dintre numeroasele locuri de campare unde un tată fugar din Noua Zeelandă s-a ascuns împreună cu cei trei copii ai săi timp de mai mulți ani.

Ioana Andreescu

Doi dintre copiii lui Tom Phillips au fost găsiți luni într-un loc de campare din regiunea Waikato, la câteva ore după ce acesta a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliția, potrivit BBC.

Polițiștii i-au descoperit cu ajutorul celui de-al treilea copil, care se afla cu Phillips în momentul morții sale. Autoritățile au declarat că cei mici „sunt bine”, dar va fi nevoie de timp pentru a se recupera după trauma prin care au trecut.

Când au dispărut

Cu puțin timp înainte de Crăciunul anului 2021, Tom Phillips a dispărut împreună cu copiii săi – Jayda, Maverick și Ember, care aveau atunci opt, șapte și respectiv cinci ani. Polițiștii cred că a făcut acest lucru după ce a pierdut custodia legală asupra lor. Tom Phillips „nu a ținut deloc cont” de siguranța copiilor și „i-a pus, la propriu, în pericol”, a declarat marți comisarul Richard Chambers, adăugând că micuții se află acum în grija autorităților.

La locul de campare, înconjurat de vegetație deasă, a fost descoperit și un depozit de arme de foc și muniție. Două ATV-uri au fost fotografiate parcate printre copaci.

Până când autoritățile au ajuns la fața locului, căutările celor doi copii duraseră aproape 12 ore.

În primele ore ale zilei de luni, polițiștii au intervenit după un apel privind o tentativă de jaf la un magazin de produse agricole din micul oraș Piopio. Acolo a avut loc schimbul de focuri cu Tom Phillips. Un ofițer a fost grav rănit după ce bărbatul a tras asupra lui cu o pușcă de mare putere. Comisarul a declarat că polițiștii „nu au absolut nicio îndoială” că intenția sa a fost să-l ucidă pe ofițer. Acesta a suferit mai multe intervenții chirurgicale și are încă un drum lung de recuperare în față, a adăugat el.

Polițiștii caută în continuare răspunsuri

Cazul lui Tom Phillips a captat atenția Noii Zeelande încă din ziua în care a devenit fugar, acum aproape patru ani, iar deși evenimentele de luni par să sugereze că misterul s-a încheiat, polițiștii caută în continuare răspunsuri.

Ei încearcă să afle cum a reușit Tom Phillips, care anul acesta ar fi avut în jur de 30 și ceva de ani, să evite capturarea în ciuda unei căutări la nivel național și a numeroaselor semnalări – și, mai ales, cum a avut acces la arme de foc.

Autoritățile nu au răspuns marți întrebărilor reporterilor privind dacă mama copiilor, cunoscută în presă doar sub numele de Cat, și alți membri ai familiei extinse a lui Tom Phillips sunt în contact cu aceștia.

„Prioritatea noastră este să ne asigurăm că acești copii sunt îngrijiți și că există un plan atent, în care toată lumea să se implice la momentul potrivit. Ei au văzut și au fost expuși la lucruri la care copiii din țara noastră nu ar trebui să fie expuși”, a declarat șeful poliției, Mark Mitchell.

Luni, mama copiilor a declarat pentru publicația locală RNZ că este „profund ușurată” că „această încercare a luat sfârșit”, după ce i-au lipsit copiii „în fiecare zi, timp de aproape patru ani”.

Incendiu puternic la Grădina Zoologică București. Flăcările au cuprins circa 2.000 de metri pătrați

Sursa: BBC

