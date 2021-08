Câte persoane erau, de fapt, în avionul care a plecat de la Kabul în Qatar. Imagine a devenit virală

O fotografie publicată luni şi care arată aceste persoane înghesuite în avion a devenit virală, iar o primă estimare a indicat aproximativ 640 de pasageri. Estimarea nu a ţinut însă cont de cei 183 de copii aşezaţi pe genunchii părinţilor lor, a explicat vineri comandamentul militar aerian al SUA, potrivit AFP.

CORRECTION: A @usairforce C-17 Globemaster III safely transported 823 Afghan citizens from Hamid Karzai International Airport Aug. 15, 2021. This is a record for this aircraft.⁰

The initial count of 640 inadvertently included only adults. 183 children were also aboard. https://t.co/DL6wP8WTQV