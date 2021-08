Româncă stabilită în Kabul: ”Nu mai sunt atentate de când talibanii au preluat puterea. Lucrurile se pot schimba rapid”

Avionul trimis în Afganistan a recuperat azi-noapte încă un român și l-a dus în Pakistan alături de trei cetățeni străini.

Între timp, 14 români angajați ai unei companii de securitate au reușit să ajungă în această dimineață în siguranță pe aeroportul internațional din Kabul.

Pe lângă ei sunt și românii care vor mai rămâne în această țară. Unii au angajamente cu ONU sau NATO, alții lucrează pentru organizații internaționale care încearcă să îi salveze pe localnicii care au colaborat cu forțele internaționale și sunt vânați acum de talibani.

Bogdan Aurescu, ministrul Afecerilor Externe: ”Au fost mai multe încercări, pe parcursul mai multor zile, de fiecare dată au apărut tot felul de obstacole pentru că e foarte greu să tranzitezi, chiar pe distanţe foarte scurte, între diverse locaţii şi aeroport. Există foarte multe puncte de control care sunt controlate de diverse grupări.”

Citește și Desfășurare de forțe pentru aducerea acasă a românilor din Kabul. Oamenii disperați să fugă trebuie să se testeze de covid

Sunt însă şi români, în jur de 15, care au ales să rămână în Afganistan. Printre ei se număra o angajată a unui ong internaţional.

Românca a cărei identitate nu poate fi dezvăluită, din motive de securitate, trăieşte în Kabul de 7 ani. După ce a lucrat o perioadă pentru ONU, din 2019 coordonează programe pentru afgani. Zilele aceastea a coordonat transportul convoaielor către Aeroportul Internaţional din Kabul.

Mărturie din Kabul: ”Am 200 de angajaţi de care trebuie să am grijă. Nu e niciun risc împotriva mea. Am fost în oraş, într-adevăr sunt mulţi talibani, în locul forţelor de ordine. Am fost şi singură, doar cu staful meu. Nu mi-a pus nimeni puşca la cap”.

Admite însă că lucrurile se pot schimba de la o zi la alta. Chiar dacă noua conducere talibană a declarat că occidentalii şi localnicii care au colaborat cu ei vor putea fi evacuaţi în siguranţă.

Mărturie din Kabul: ”Sunt ciudaţi la chek-pointuri. Oameni diferiţi, nu sunt în uniforme, păr lung, veniţi de prin provincii. Au ordine clare să nu le facă nimic civililor. Au fost şi la noi la birouri. Le-am spus că suntem ONG. Ne-au întrebat dacă avem arme. Şi au plecat”.

Din fericire nu mai sunt atentate de când talibanii au preluat puterea, spune românca. Dar...

Mărturie din Kabul: "Cred că va fi gradual o trecere la presiuni mai mari asupra femeilor, asupra unor etnii. Deocamdată nu îşi permit să ucidă occidentali, sau angajaţi ai ong-urilor. Americanii, germanii şi britanicii au blocat fondurile către Afganistan. Nu îşi permit să aibă sancţiuni de genul ăsta".

Cei mai vulnerabili sunt afganii care au colaborat cu forţele armate aliate, inclusiv cu Armata Română, dar şi cei care au lucrat pentru diferite organizaţii neguvernamentale occidentale. Mulţi angajaţi internaţionali le datorează viaţa unor afgani care i-au ajutat în momente critice.

Mărturie din Kabul: ”Ong-ul nostru a primit ameninţări din partea Daesh, şi el (n.r. afganul) a negociat cu Daesh. Datorită contactelor pe care le-a avut, a fost arestat de forţele afgane. L-am scos din închisoare după o săptămână, a fost torutrat. Acum îl ameninţă şi cei din Daesh pentru că presupun că i-a turnat. Un astfel de om vreau să scot din ţară."

Bogdan Aurescu: ”O parte dintre ei au fost contactaţi, li s-au comunicat coordonatele diverselor zboruri de până acum. Totul depinde de condiţiile de securitate şi de capacitatea acestora de a intra în aeroport, noi le-am înmânat inclusiv adeverinţe că vor fi preluaţi de autorităţile române”.

La Bucureşti, celula de criză de la Ministerul de Externe va decide cât va dura misiunea de evacuare organizată de Forţele Aeriene pentru cetăţenii români.