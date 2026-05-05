După mai bine de patru ani de război la scară largă, luptele intense continuă neîncetat pe front, în timp ce negocierile diplomatice sunt suspendate de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu.

Infiltrări ruse în zone „eliberate"

Retragerea raportată de ISW nu este însă totală. Militari ruși rămân infiltrați în trei sferturi din zonele în care Ucraina a recâștigat teren. Armata rusă trimite în permanență mici grupuri de soldați pentru a ocupa poziții în zone în mișcare de câțiva kilometri lățime, expuse permanent atacurilor cu drone, pentru a se ascunde acolo și a facilita apoi avansul trupelor principale. Aceste operațiuni nu sunt luate în calcul în estimările teritoriilor deținute de fiecare tabără.

Încetinirea avansului rus

Câștigurile teritoriale ale Kievului se înscriu în tendința de încetinire a avansului rus începând din decembrie 2025. Forțele de la Moscova nu au înregistrat aproape niciun progres pe teritoriul ucrainean în martie – doar 23 km².

„Contraatacurile terestre și loviturile ucrainene de rază medie, blocarea utilizării de către Rusia a terminalelor Starlink în Ucraina în februarie 2026 și represiunea Telegram de către Kremlin au exacerbat problemele existente în cadrul armatei ruse", arată ISW.

Analiștii subliniază și un posibil efect al „tendințelor sezoniere": topirea solului înghețat și ploile de primăvară „deteriorează condițiile" de deplasare a trupelor.

Teritoriul, în cifre

În aprilie, fără a realiza o străpungere majoră, armata ucraineană a reușit să avanseze în diferite locuri de-a lungul frontului: aproximativ 40 de kilometri pătrați în fiecare dintre cele trei regiuni Zaporijie, Harkov și Donețk. Rusia a cucerit însă câțiva kilometri pătrați la est de Kramatorsk (Donețk).

Estimările exclud avansurile revendicate de partea rusă, dar neconfirmate de ISW, care colaborează cu Critical Threats Project (o ramură a American Enterprise Institute), un centru de reflecție american specializat în studiul conflictelor.

Deși câștigurile ucrainene din aprilie sunt primele din ultimii doi ani și jumătate, ele rămân marginale: 120 km² reprezintă doar 0,02% din teritoriul ucrainean, incluzând Crimeea și Donbas.

La mai bine de patru ani de la invazia din februarie 2022, Rusia ocupă puțin peste 19% din țară. Dintre aceștia, 7% reprezintă Crimeea și zonele din Donbas aflate deja sub control rus sau al separatiștilor proruși înainte de invazie. Cea mai mare parte a avansurilor teritoriale ruse a fost realizată în primele săptămâni ale conflictului.

Moscova a propus recent un scurt armistițiu pentru festivitățile de 9 Mai, când se celebrează victoria sovietică împotriva Germaniei naziste. Kievul solicită însă un armistițiu prelungit pentru a favoriza negocierile, lucru pe care Kremlinul îl refuză.

