Este o inițiativă menită să marcheze sosirea Papei Leon al XIV-lea, așteptat la ora locală 10:00 la aeroportul Paris-Orly pentru începutul primei sale vizite în Franța de la alegerea sa, potrivit News.ro.

Prezentată de organizatori ca „un gest simplu și simbolic”, clopotele care vor răsuna în toată țara ar urma să le permită catolicilor, dar și, în sens mai larg, tuturor francezilor, să se „alăture” începutului acestei călătorii apostolice, oriunde s-ar afla.

Site-ul oficial al vizitei Sanctității Sale confirmă că clopotele vor răsuna „la unison” în toată Franța.

Papa Leon al XIV-lea va traversa Parisul cu papamobilul

La Paris, clopotele vor bate din nou după-amiază, la ora locală 17:00 (18:00, ora României), în momentul trecerii suveranului pontif pe „străzile capitalei”. Leon al XIV-lea se va deplasa atunci cu papamobilul între biserica Notre-Dame des Champs și piața Saint-Michel, pe un traseu de 2,5 kilometri.

Această primă zi în Franța va fi deosebit de încărcată. După sosirea sa la Orly, papa se va îndrepta spre Palatul Élysée pentru a se întâlni cu Emmanuel Macron și a se adresa autorităților, societății civile și corpului diplomatic. Apoi se va îndrepta spre sediul UNESCO, înainte de a ajunge la Notre-Dame de Paris. Va încheia ziua la Stade de France, în Saint-Denis, pentru un priveghi de rugăciune alături de 80.000 de tineri.

Papa va rămâne în Franța până luni, 28 septembrie, cu opriri la Paris, Lourdes și Metz.

Aproape 600.000 de persoane s-au înscris pentru liturghia de la Paris

La Paris, aproape 600.000 de persoane s-au înscris pentru a participa la liturghia pe care o va celebra sâmbătă, 26 septembrie, în Place de la Concorde, potrivit arhiepiscopului de Paris, Laurent Ulrich.

La Lourdes, este prevăzută, de asemenea, o liturghie duminicală pe 27 septembrie.

Vizita lui Leon al XIV-lea va mobiliza astfel câteva sute de mii de credincioși din întreaga țară.