Cât plătește Europa pentru criza energetică cauzată de războiul din Iran. Șefa CE: „Acesta este prețul dependenței noastre”

În schimb, Donald Trump susține că trecerea este sigură. Între timp, Teheranul continuă să amenințe că Occidentul va ajunge să plătească 200 de dolari pe barilul de petrol. Pentru a calma tensiunea de pe piață, cele 32 de state membre ale Agenției Internaționale pentru Energie au convenit să scoată 400 de milioane de barili din rezervele de urgență.

Strâmtoarea Ormuz, o rută cheie la nivel mondial pentru transportul petrolului, s-a transformat într-un front de luptă. Trei nave de marfă au fost lovite. Iar Teheranul a amenințat că va ataca orice vas care încearcă să traverseze zona. În același timp, forțele americane susțin că au distrus zeci de nave iraniene care urma să mineze strâmtoarea.

Însă, în timp ce Washingtonul avertizează civilii să evite orice port de-a lungul strâmtorii, Trump încurajează companiile să folosească trecerea.

Reporter: „Ați vorbit cu directorii executivi ai diferitelor companii petroliere să îi încurajați să folosească Strâmtoarea Ormuz?”

Donald Trump: „Cred că ar trebui să o folosească. Am distrus aproape toate navele lor (n.r. ale iranienilor) de minat într-o singură noapte. Am ajuns la barca numărul 60. Nu mi-am dat seama că aveau o flotă atât de mare. Aș spune că era mare și ineficientă, dar fiecare dintre navele lor, aproape toată marina lor, a dispărut. E pe fundul mării”.