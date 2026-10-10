Printre principalele atribuții ale lucrătorilor din salubritate se numără măturarea străzilor, îndepărtarea frunzelor și colectarea deșeurilor. Pentru a-și îndeplini sarcinile, aceștia folosesc atât unelte simple, precum măturile și lopețile, cât și echipamente specializate, cum ar fi suflantele de frunze, potrivit t-online.de .

Activitatea nu se limitează însă la munca manuală. Angajații operează și vehicule specializate pentru curățarea străzilor și a trotuarelor. Utilizarea acestor utilaje necesită cunoștințe tehnice și îndemânare, mai ales că intervențiile au loc frecvent în zone cu trafic intens.

Cât se câștigă din curățenia stradală

Salariile din acest domeniu diferă în funcție de regiune, angajator și experiența profesională. Potrivit portalului de carieră Stepstone, un măturător stradal din Germania câștigă, în medie, aproximativ 34.600 de euro brut pe an.

Salariul anual de început sau cel minim pentru această profesie este de aproximativ 27.300 de euro. În schimb, angajații cu experiență și cei care lucrează în marile centre urbane din regiunile cu economii puternice pot ajunge la venituri de până la 40.000 de euro brut pe an.

Șoferii de mașini de măturat stradală câștigă, în medie, aproximativ 36.900 de euro brut anual. Și în cazul lor, veniturile variază de la o regiune la alta. În unele landuri, salariile pornesc de la 30.900 de euro pe an, în timp ce șoferii cu experiență din regiunile prospere pot câștiga până la 42.900 de euro anual.

La rândul lor, colectorii de deșeuri, care contribuie la menținerea curățeniei în orașe, obțin un salariu mediu brut de aproximativ 34.900 de euro pe an la nivel național. Această sumă echivalează cu aproximativ 2.900 de euro brut pe lună.

Este necesară o calificare specială?

Pentru a lucra ca măturător stradal nu este obligatorie o calificare profesională formală. De regulă, angajații sunt instruiți direct de serviciile municipale de salubritate sau de companiile private. În perioada de pregătire, aceștia învață să utilizeze echipamente precum mașinile de măturat și suflantele de frunze.

În cazul șoferilor de mașini de măturat stradală, cerințele sunt diferite. Aceștia au nevoie de permis de conducere din categoria C sau CE, deoarece vehiculele respective cântăresc adesea peste 3,5 tone. Cunoștințele tehnice și capacitatea de a conduce în siguranță sunt, de asemenea, importante.

Persoanele care lucrează la colectarea deșeurilor au nevoie adesea de permis pentru conducerea camioanelor și trebuie să aibă o bună condiție fizică.