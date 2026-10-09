Aceștia avertizează însă că reducerea deficitului trebuie să continue, cu tăierea cheltuielilor statului. Vești bune ar putea veni și în privința facturilor la energie.

Comisia Europeană va anunța în curând noi măsuri pentru reducerea prețurilor, care rămân ridicate în țările Uniunii Europene, inclusiv în România.

Deficitul bugetar ar putea scădea la 6% din PIB

După măsurile luate în ultimul an, deficitul bugetar al României ar putea coborî anul acesta spre 6% din PIB, sub estimările inițiale. Iar anul viitor s-ar apropia de 5%, conform ultimelor prognoze economice – interne, dar și europene.

Asta nu înseamnă însă că statul poate începe din nou să cheltuiască fără măsură. Deficitul rămâne mare, iar România trebuie să continue reducerea lui, potrivit angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene.

Viitorul Guvern ar putea include însă în programul său majorări de pensii și salarii. Condiția este ca banii să fie găsiți în alte părți ale bugetului, fără să fie afectată reducerea deficitului.

Economiștii vorbesc despre tăierea cheltuielilor din instituțiile publice și creșterea încasărilor la buget prin combaterea evaziunii fiscale și o colectare mai bună a taxelor de către ANAF.

Adrian Codîrlașu, economist: „Practic, trebuie să luăm bani din altă parte, iar cel mai corect mod de a face acest lucru este să reducem cheltuielile publice. Pentru a avea creșteri de salarii și pensii, mai ales de pensii.”

Comisia Europeană caută soluții pentru reducerea prețurilor la energie

Între timp, se caută soluții și pentru criza prețurilor la energie, care afectează toate țările europene, inclusiv România. Spre deosebire de 2022, problema nu mai este lipsa energiei, ci prețul ei ridicat.

Corespondent Știrile PRO TV: „Comisia Europeană caută acum soluții pentru a reduce presiunea asupra prețurilor la energie. Una dintre variante este prelungirea mecanismului de criză care permite statelor membre să ofere ajutoare financiare consumatorilor și companiilor. O altă soluție este cumpărarea gazelor la comun, în cantități mai mari, pentru a obține prețuri mai bune. În plus, Comisia recomandă guvernelor să reducă taxele la electricitate, care reprezintă aproximativ un sfert din prețul plătit de consumatori. Decizia îi va aparține însă viitorului Guvern.”

Tot de la Comisia Europeană ar putea veni o altă veste bună. România ar putea primi bani suplimentari pentru apărare, prin programul european SAFE.

Aproximativ 20 de miliarde de euro ar urma să fie redistribuite, după ce unele state, printre care Italia și Ungaria, au decis să împrumute mai puțin decât li se alocase inițial.