Chiar și cei mai încrezători pasageri ar putea simți un fior la simpla menționare a acestei destinații, potrivit Express.

Ascuns în inima Munților Himalaya, la o altitudine de 2.844 metri deasupra nivelului mării, se află Aeroportul Tenzing-Hillary din Lukla, Nepal. Considerat pe scară largă cel mai periculos aeroport din lume, acesta este faimos pentru pista sa extrem de îngustă, de doar 20 de metri lățime. Pentru alpiniști, reprezintă poarta către Muntele Everest. Pentru piloți însă, este un test extrem al îndemânării și curajului.

De la deschiderea sa în 1964, aeroportul a înregistrat 56 de decese și șapte accidente fatale.

O pistă extrem de scurtă și fără marjă de eroare

Deși un aeroport internațional obișnuit dispune de aproximativ 3.048 metri de pistă, la Lukla aceasta măsoară doar aproximativ 527 de metri. În plus, pista are o pantă ascendentă abruptă de 12%, concepută pentru a ajuta aeronavele să reducă rapid viteza înainte de a rămâne fără spațiu de oprire.

Marja de eroare este practic inexistentă: o aterizare ratată înseamnă impact direct cu un perete de stâncă, iar o oprire întârziată poate duce la o cădere de peste 610 metri, pista terminându-se abrupt pe marginea unei prăpăstii. Din 2004, aeroportul a înregistrat 56 de decese și șapte accidente fatale, potrivit Aviation Safety Network.

Pericolul nu se oprește la configurația pistei. La această altitudine, aerul rarefiat reduce semnificativ capacitatea aeronavelor de a genera portanță și putere, ceea ce face frânarea și controlul mult mai dificile.

În plus, vremea imprevizibilă din Himalaya aduce frecvent ceață densă și ninsori bruște, forțând avioanele să se întoarcă din zbor spre capitala Nepalului, Kathmandu.

Aproximativ jumătate dintre zborurile din sezonul musonic sunt anulate sau redirecționate. Cu toate acestea, în perioadele de vârf, până la 50 de zboruri aterizează și decolează zilnic pe acest aeroport.

Piloți special pregătiți pentru un aeroport extrem

În mod deloc surprinzător, în cockpit nu ajunge oricine. Autoritățile aviatice din Nepal impun o pregătire riguroasă pentru toți piloții care operează zboruri de aproximativ 40 de minute spre Lukla. Aceștia trebuie să aibă cel puțin 100 de decolări și aterizări scurte, minimum un an de experiență de zbor în Nepal și să finalizeze 10 zboruri perfecte alături de un instructor certificat înainte de a prelua comanda aeronavei.

Un pilot a declarat pentru CNN: „Ești copleșit de locul în sine, de prăpăstiile extrem de abrupte și de versanții foarte accidentați.”

„Vremea se poate schimba foarte repede. Poate trece de la cer senin și vânt calm la situații în care, în 10 minute, începe să bată vântul, plouă, se formează nori și, dintr-odată, nu mai vezi nimic.”

El a povestit că, într-un zbor, vântul s-a schimbat brusc de la o briză de cinci noduri la un vânt din spate de 14 noduri în timp ce survola aeroportul.