Captură uriașă în Pacific. Marina franceză a confiscat 2,4 tone de cocaină în cooperare cu SUA. FOTO

Această captură, realizată joi cu ajutorul unui avion militar, aduce cantitatea totală de cocaină confiscată într-o lună în apele polineziene la aproape 12 tone: trei capturi masive - între două şi cinci tone fiecare - de pe nave, precum şi 473 kg într-un container în portul din Papeete, relatează AFP.

Aceste droguri nu sunt destinate Polineziei Franceze, însă traficanţii traversează apele sale venind din ţări producătoare din America Latină şi se îndreaptă către ţări consumatoare din Pacific, precum Noua Zeelandă şi mai ales Australia.

Ca şi în cazul capturilor anterioare, drogurile au fost distruse pe mare.