Ucrainenii au învins NATO. Cum au fost distruse două batalioane ale Alianței într-o singură zi
Ucrainenii au învins NATO. Cum au fost distruse două batalioane ale Alianței într-o singură zi

Captură uriașă în Pacific. Marina franceză a confiscat 2,4 tone de cocaină în cooperare cu SUA. FOTO

Stiri externe
Coca2
Facebook

Marina franceză a confiscat 2,4 tone de cocaină de pe o navă în Polinezia Franceză în timpul unei operaţiuni desfăşurate în cooperare cu SUA, au anunţat autorităţile din acest arhipelag francez de peste mări din Pacificul de Sud.

autor

Această captură, realizată joi cu ajutorul unui avion militar, aduce cantitatea totală de cocaină confiscată într-o lună în apele polineziene la aproape 12 tone: trei capturi masive - între două şi cinci tone fiecare - de pe nave, precum şi 473 kg într-un container în portul din Papeete, relatează AFP.

Aceste droguri nu sunt destinate Polineziei Franceze, însă traficanţii traversează apele sale venind din ţări producătoare din America Latină şi se îndreaptă către ţări consumatoare din Pacific, precum Noua Zeelandă şi mai ales Australia.

Ca şi în cazul capturilor anterioare, drogurile au fost distruse pe mare.

"În conformitate cu practicile aplicabile de drept internaţional şi în colaborare cu parchetul din Papeete, nava şi echipajul său şi-au reluat călătoria", se arată în comunicatul Înaltului Comisariat al teritoriului, fără a specifica ţara de origine a navei.

Această practică a provocat anterior indignare în Australia, însă parchetul din Papeete preferă să-şi concentreze resursele asupra cazurilor care afectează direct Polinezia Franceză.

Prin urmare, el lasă gestionarea acestor cazuri complexe în seama statelor sub pavilionul cărora navighează aceste nave sau a ţărilor de destinaţie a drogurilor. Navele inspectate rămân sub supravegherea statelor insulare din Pacific.

Această operaţiune a forţelor armate a fost sprijinită de jandarmeria naţională şi de Oficiul Francez Antidrog (OFAST), în colaborare cu agenţii guvernamentale americane, a precizat aceeaşi sursă.

În 2025, Marina franceză a confiscat 87,6 tone de droguri la nivel mondial, inclusiv 58 de tone de cocaină, cantităţi record.

Pamela Anderson și Dua Lipa au strălucit la Berlinale, la premiera filmului „Rosebush Pruning”, nominalizat la Ursul de Aur

Sursa: Agerpres

Etichete: cocaina, pacific,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Cum și-a făcut apariția Eleonora Incardona la Derby d’Italia
Cum și-a făcut apariția Eleonora Incardona la Derby d’Italia
Citește și...
Trei persoane au murit în urma unui atac american asupra unei nave suspectate de trafic de droguri, în Caraibe
Stiri externe
Trei persoane au murit în urma unui atac american asupra unei nave suspectate de trafic de droguri, în Caraibe

Statele Unite au efectuat un nou atac în Caraibe împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri, ucigând trei persoane, a anunţat armata americană, în cadrul unei campanii care durează de şase luni, informează AFP.

Șase bărbați și o femeie, unii membri ai aceleiași familii, anchetați în Arad pentru trafic de droguri de mare risc
Știri Actuale
Șase bărbați și o femeie, unii membri ai aceleiași familii, anchetați în Arad pentru trafic de droguri de mare risc

Șase bărbați și o femeie – unii membri ai aceleiași familii – sunt anchetați de DIICOT și de polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate Arad.

Peste o tonă de cocaină, confiscată de marina franceză. Drogurile proveneau din America Latină
Stiri externe
Peste o tonă de cocaină, confiscată de marina franceză. Drogurile proveneau din America Latină

O fregată a marinei franceze a capturat aproximativ 1,4 tone de cocaină de pe o navă de pescuit provenind din America de Sud şi suspecţii au fost predaţi justiţiei braziliene, transmite luni AFP.

Recomandări
Conferința pentru Securitate de la Munchen și lumea în care trăim. ”Vi-l puteți imagina pe Putin fără război? Să fim sinceri”
Stiri externe
Conferința pentru Securitate de la Munchen și lumea în care trăim. ”Vi-l puteți imagina pe Putin fără război? Să fim sinceri”

Statele Unite și Europa trebuie să fie împreună". Acesta este mesajul secretarului american de stat Marco Rubio, la Conferința pentru Securitate de la Munchen.

Ministru: 16 din cele 32 de elemente critice pentru Europa se găsesc doar în România. Prelucrăm metale rare din Groenlanda
Stiri Economice
Ministru: 16 din cele 32 de elemente critice pentru Europa se găsesc doar în România. Prelucrăm metale rare din Groenlanda

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România are în prezent 16 din cele 32 de elemente considerate critice la nivel european, care se găsesc doar în ţara noastră şi ”maxim încă într-o ţară membră UE”. 

Câți pensionari sunt în România și care este pensia medie
Stiri Sociale
Câți pensionari sunt în România și care este pensia medie

Un număr de 4.698.070 de pensionari era înregistrat în ianuarie 2026 în România, cu 1.489 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.779 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 15 Februarie 2026

02:05:13

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 2

21:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 2 - 2026

21:51

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Februarie 2026

01:45:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Mission Impossible în drumul spre play-off! Echipa are 2 portari accidentați și debutează un puști la seniori

Sport

UTA Arad - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 14:00! Duel direct pentru play-off: echipele de start