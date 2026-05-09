Țările unde apa de la robinet este cea mai murdară din Europa. Ce loc ocupă România în top

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
62271407
Shutterstock

Calitatea apei subterane din Europa variază semnificativ, iar țări precum Belgia, Germania, Luxemburg și Cehia se confruntă cu unele dintre cele mai ridicate niveluri de poluare de pe continent, scrie Euronews.

autor
Mihaela Ivăncică

Apele subterane sunt considerate una dintre cele mai vulnerabile resurse naturale ale Uniunii Europene, în contextul presiunilor tot mai mari exercitate de agricultură, industrie și urbanizare.

Potrivit datelor Agenției Europene de Mediu, peste 20% din apele subterane ale Uniunii Europene se află într-o stare chimică precară, cu depășiri ale limitelor pentru substanțe toxice precum mercurul și cadmiul.

Aceste valori depășesc pragurile stabilite de Directiva-cadru privind apa, ceea ce ridică semnale de alarmă privind calitatea resurselor de apă potabilă.

Costuri uriașe pentru tratarea apei contaminate

Problema nu este doar ecologică, ci și economică. Tratarea apei contaminate pentru consum și igienă generează costuri uriașe la nivel european.

Citește și
O universitate din Italia propune o revoluție digitală. O aplicație îi plătește pe studenți ca să nu mai stea pe telefoane

Numai eliminarea nitraților din apă, substanțe frecvent întâlnite în îngrășăminte agricole, este estimată la aproximativ 320 de miliarde de euro anual în Uniunea Europeană.

Deși limita europeană pentru nitrați este de 50 de miligrame pe litru, Comisia Europeană arată că acest prag a fost depășit în 14% dintre stațiile de monitorizare a apelor subterane din Europa.

Situația indică o presiune constantă asupra resurselor de apă și dificultăți în menținerea standardelor de calitate.

Cine are cea mai curată apă din lume

În ciuda acestor probleme, investițiile în infrastructura de apă și sisteme de epurare dau rezultate vizibile în multe state europene.

19 dintre primele 20 de țări din lume cu cea mai bună calitate a apei potabile și sisteme de sanitație sunt europene, potrivit Indicelui de Performanță de Mediu, Japonia fiind singura excepție.

Țări precum Finlanda, Islanda, Țările de Jos, Norvegia, Elveția și Marea Britanie au obținut scoruri maxime pentru protecția sănătății populației prin acces la apă potabilă sigură.


Diferențe majore între statele europene

La polul opus, Moldova, Georgia și Albania înregistrează unele dintre cele mai slabe rezultate, iar în Uniunea Europeană, Letonia, Lituania și România se află printre ultimele poziții în clasament.

Aceste diferențe evidențiază dezechilibre semnificative în gestionarea resurselor de apă la nivel european.

Uniunea Europeană a introdus măsuri suplimentare de control, inclusiv prima listă de supraveghere a apei potabile, adoptată în ianuarie 2022.

Aceasta urmărește monitorizarea unor substanțe precum beta-estradiol și nonilfenol, compuși care pot perturba sistemul hormonal uman.

Apele subterane, resursă vitală sub presiune

În ciuda măsurilor existente, poluarea apelor subterane rămâne o problemă majoră, având în vedere că acestea asigură aproximativ 25% din irigațiile agricole și 65% din apa potabilă din UE.

„Aproximativ 80% din toate apele reziduale la nivel mondial ajung în corpurile de apă fără a fi tratate”, afirmă cercetătorii de la Water Atlas, proiect realizat de Fundația Heinrich Böll.

„Ideea că râurile s-ar autocurăța s-a dovedit rapid a fi o iluzie: râurile și lacurile au devenit mlaștini toxice și urât mirositoare”, adaugă aceștia.

Pacienții și medicii vor putea raporta rapid incidente și infecții nosocomiale printr-un cod QR

Sursa: Euronews

Etichete: apa potabila, europa, sanatate,

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO | S-a ”încurcat” cu starul lui Real Madrid pentru a pune mâna pe un ”suvenir”
GALERIE FOTO | S-a ”încurcat” cu starul lui Real Madrid pentru a pune mâna pe un ”suvenir”
Citește și...
Stiri Stiinta
Apa potabilă poate crește riscul de hipertensiune arterială. Concluziile unui nou studiu

Când oamenii se gândesc la cauzele tensiunii arteriale ridicate, de obicei se gândesc la factori de stil de viață, cum ar fi consumul de alimente sărate, lipsa exercițiilor fizice sau fumatul.
Știri Actuale
DSP Alba: Bacterii şi depăşiri ale valorii de plumb au fost descoperite în unele sisteme de apă potabilă

Analizele privind calitatea apei potabile efectuate anul trecut de către specialiştii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Alba au arătat depistări de bacterii în câteva localităţi din Apuseni.
Romania, te iubesc!
Comunele din Giurgiu care au apă potabilă doar în acte. Pe țeavă vin gaze toxice și apă sulfuroasă. Pagubele sunt uriașe

„Nesimțire până la ultima picătură”. În sudul ţării, oriunde am merge, întâlnim situaţii revoltătoare, oameni fără apă şi canalizare. Şi, din nou, bani au fost şi sunt. 

Recomandări
Stiri Politice
Scenariile pentru noul guvern împart scena politică. Liderii PSD și PNL s-au atacat prin mesajele de pe rețelele sociale

Ziua Europei nu a calmat spiritele pe scena politică. 

Stiri Politice
Ce urmează după căderea Guvernului Bolojan. Cristian Pîrvulescu: „Fie un guvern minoritar, fie unul tehnic de serviciu”

Politologul Cristian Pîrvulescu a comentat, sâmbătă, mesajul transmis de președintele Nicușor Dan după căderea Guvernului Bolojan, afirmând că din acesta reiese lipsa unei înțelegeri politice clare între partide.

Stiri externe
Trump ar vrea să mute trupele americane din Germania în Polonia. Decizia ar putea redesena prezența militară a SUA în Europa

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că „ar putea” muta trupele americane din Germania în Polonia, în contextul în care Pentagonul se pregăteşte să retragă aproximativ 5.000 de soldaţi americani din Germania în cursul anului viitor, scrie POLITICO.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S10E14

21:32

Alt Text!
I like IT
Ediția 14 - 2026

21:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Episodul 6

42:30

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Mai 2026

48:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Acuzat că a făcut parte din ”gașca de cheltuitori de la CFR Cluj”, a venit cu replica pentru Varga: ”Abandonat!”

Sport

Lazio - Inter 0-2, ACUM pe Sport.ro! Trupa lui Chivu face senzație