Echipele de intervenție sunt cu totul depășite de amploarea dezastrului, care a făcut una cu pământul sute de clădiri. Până acum, au fost scoase de sub ruine 920 de trupuri neînsuflețite. Sunt mii de răniți, dar și zeci de mii de oameni dați dispăruți.

Scene tragice încă au loc în orașul La Guaira, de pe coasta Venezuelei. Aici, cartiere întregi au fost puse la pământ, în câteva zeci de secunde. Într-o țară cu economia devastată după decenii de socialism, solidaritatea rămâne singura speranță printre ruine. Supraviețuitorii sunt însă copleșiți de tristețe și epuizare. Dalia Ramirez și-a pierdut fiul, nora și cei doi nepoți în cutremur.

Dalia Ramírez, localnică: „Sunt devastată. Durerea pe care o simt este atât de mare încât nu o voi putea depăși niciodată. Îi spun fiului meu că îl voi purta în inimă până la ultima mea suflare. Nu i-aș dori niciunei mame o asemenea suferință. Este copleșitoare”.

În altă parte, Omar își caută soția și copiii în ruinele casei.

Omar Reyes: „Peste douăzeci dintre rudele mele au murit aici și în zona Caraibelor, la Tanaguarena. Am rămas singur pe lume... Sunt singur”.

Dimensiunile dezastrului sunt amplificate de lipsa utilajelor necesare. În afara capitalei Caracas au fost văzute foarte puține echipe guvernamentale de intervenție. În cele mai multe locuri, membrii comunității s-au mobilizat admirabil și răscolesc dărâmăturile cu mâinile goale.

Nazareth Jimenez: „Fratele meu, cumnata mea, nepoata mea, nepotul meu și prietenii mei sunt acolo, sub dărâmături. Avem nevoie de utilaje grele. Forța oamenilor nu este suficientă. Nimeni nu poate muta aceste structuri cu mâinile. Avem nevoie de ajutor. Vă rugăm, trimiteți utilaje grele. Încă mai sunt oameni în viață sub dărâmături”.

Este o operațiune pândită de pericole pentru că structurile sunt instabile.

Martha Kelner, Martha Kelner, corespondent Sky News: „Acest morman de dărâmături a fost un bloc de locuințe cu 8 etaje, în care locuiau 16 familii. Mulți dintre ei erau acasă în momentul cutremurului”.

În fața prăpădului, autoritățile încearcă să păstreze iluzia ordinii.

Delcy Rodríguez, președinta interimară a Venezuelei: „Desfășurăm o operațiune de amploare pentru a distribui alimente și apă în sprijinul populației. Am decis instituirea controlului militar în întregul stat”.

Jorge Rodriguez, președintele Adunării Naționale din Venezuela: „Îi rugăm pe toți cei care doresc să ajute să nu se deplaseze spre La Guaira. Înțelegem dorința oamenilor de a da o mână de ajutor, însă drumurile trebuie să rămână libere pentru transportul răniților”.

Cele două cutremure care au devastat Venezuela au fost printre cele mai puternice înregistrate aici în ultimul secol. Succesiunea lor rapidă și adâncimea redusă a epicentrului au amplificat vibrațiile și distrugerile.

Misiunile de salvare sunt îngreunate și de modul în care s-au prăbușit clădirile. Potrivit specialiștilor, multe au suferit un colaps de tip „morman de clătite”: etajele s-au surpat unul peste altul, în interiorul clădirii, fără să lase aproape deloc goluri de supraviețuire.

Din acest bloc cu 15 etaje, a rămas doar un morman de beton. Fiecare nivel, care avea aproximativ trei metri înălțime, a fost comprimat sub greutatea celor de deasupra.

Sunt însă și cazuri fericite, în care salvatorii scot supraviețuitori din ruine.

Graciela Mora, supraviețuitoare: „Când a început cutremurul, m-am încleștat cât am putut de tocul ușii, atât de strâns încât mi-am rupt degetul”.

Între timp, zeci de țări din toate colțurile lumii au trimis ajutoare și echipe de salvare, într-un elan de solidaritate impresionant.