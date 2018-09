Candidatul extremei dreapta la prezidenţialele din Brazilia a fost înjunghiat la un miting. VIDEO

Unul din fiii săi, Flavio Bolsonaro, deputat de Rio de Janeiro, care a anunţat atacul şi a evocat mai întâi pe Twitter unele "răni superficiale", a revenit apoi pe contul său: "Din nefericire, este mai grav decât am crezut".

"El are perforate ficatul, un plămân şi o parte de intestin. A pierdut mult sânge. Starea sa pare acum că s-a stabilizat. Să ne rugăm pentru el", a scris acesta.

Jair Bolsonaro está mais forte do que nunca e pronto para ser eleito Presidente do Brasil no 1° TURNO!

Deus acaba de nos dar mais um sinal de que o bem vencerá o mal!

Obrigado a todos que nos deram força nesse momento muito difícil!

Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! pic.twitter.com/iijlCFBhE1