Când a apărut ”telefonul roșu” și de câte ori a fost folosită linia de urgență dintre Rusia și SUA. Ce spune acum Kremlinul

Războiul din Ucraina, care durează de 2 ani şi jumătate, intră în ceea ce oficialii ruşi spun că este cea mai periculoasă fază a sa, pe măsură ce forţele ruse avansează, iar Statele Unite analizează posibilitatea de a permite Kievului să lovească adânc pe teritoriul rus cu rachete occidentale.

Preşedintele Vladimir Putin a declarat pe 12 septembrie că aprobarea occidentală pentru un astfel de pas ar însemna „implicarea directă a ţărilor NATO, a Statelor Unite şi a ţărilor europene în războiul din Ucraina”.

Ministrul adjunct de externe de la Moscova, Aleksandr Gruşko, care se ocupă de relaţiile cu Europa şi NATO, a declarat agenţiei de ştiri RIA, finanţată de stat, că Moscova vede că alianţa militară sporeşte rolul armelor nucleare în strategia sa.

„Există aşa-numitele linii roşii de comunicare şi oportunităţi pentru contacte de urgenţă. Un dialog la nivelul miniştrilor apărării din Rusia şi SUA este păstrat. Cu toate acestea, aceste canale sunt destinate mai degrabă urgenţelor decât găsirii unor modalităţi de reducere a tensiunilor", a spus el.

”Telefonul roșu” a fost înființat în 1963, după criza rachetelor din Cuba

Rusia, a mai spus Gruşko, îşi actualizează doctrina nucleară pentru a trimite un semnal, „astfel încât adversarii noştri să nu aibă iluzii cu privire la disponibilitatea noastră de a asigura securitatea Federaţiei Ruse cu toate mijloacele disponibile”.

Putin schimbă doctrina nucleară a Rusiei pentru a oferi Rusiei un prag uşor mai scăzut pentru a recurge la utilizarea acestor arme ca răspuns la un atac cu arme convenţionale.

Statele Unite consideră China drept cel mai mare concurent al lor şi Rusia drept cea mai mare ameninţare, iar preşedintele american Joe Biden susţine că acest secol va fi definit de un concurs existenţial între democraţii şi autocraţii.

Un aşa-numit „telefon roşu”, o linie telefonică directă între Moscova şi Washington, a fost stabilit încă din 1963 pentru a reduce percepţiile greşite care au alimentat criza rachetelor cubaneze din 1962, permiţând comunicarea directă între liderii american şi rus.

Linia directă ruso-americană, în prezent un sistem computerizat de comunicare securizat, a fost utilizată în timpul crizelor majore, cum ar fi Războiul de şase zile din 1967, invazia sovietică din Afganistan în 1979, atacurile de la 11 septembrie 2001 şi după invazia americană din Irak în 2003.

O nouă linie de ”deconflictualizare” între Moscova și Washington a fost înființată după invadarea Ucrainei

În plus faţă de linia de comunicare directă a liderilor, există, de asemenea, linii de comunicare în domeniul nuclear între Pentagon şi Ministerul rus al Apărării, care au fost create în timpul Războiului Rece pentru a reduce riscul de război nuclear.

După ce Putin a ordonat intrarea a mii de trupe ruseşti în Ucraina, în februarie 2022, a fost creată o linie suplimentară, aşa-numita linie de „deconflictualizare”, între armata rusă şi cea americană pentru a preveni escaladarea într-un război ruso-american.

În iulie, ministrul apărării Andrei Belousov l-a contactat pe secretarul american al apărării, Lloyd Austin, în legătură cu suspiciunile privind un complot ucrainean de a ataca Rusia.

The New York Times a relatat că Austin a primit un telefon de la Belousov, la 12 iulie, despre o operaţiune ucraineană secretă planificată împotriva Rusiei, despre care Moscova credea că are aprobarea Statelor Unite.

Există, de asemenea, o linie telefonică între Rusia şi NATO, înfiinţată în 2013, pentru a reduce neînţelegerile în situaţii de criză.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: