”Camioanele-monstru” americane - pe șoselele din UE: cât de probabilă este o asemenea schimbare radicală

Stiri externe
29-08-2025 | 16:25
Decizia Comisiei Europene de a recunoaște standardele auto din SUA – strecurată în detaliile fine ale acordului comercial UE-SUA – a stârnit agitație în industrie.

Vlad Dobrea

Cu toate acestea, politica europeană face puțin probabilă o schimbare radicală a modului în care sunt reglementate mașinile în Europa, scrie Politico.

Declarația comună UE-SUA care formalizează acordul lor tarifar include doar câteva cuvinte despre automobile, pe care Washingtonul le-a dorit de mult timp: SUA și UE „intenționează să accepte și să ofere recunoaștere reciprocă standardelor fiecăruia”.

Cu alte cuvinte, mașinile americane care respectă standardele mai permisive din SUA ar putea fi permise pe șoselele europene.

Este o schimbare de direcție pentru Bruxelles, care insista însă, într-o scrisoare către organizațiile din industrie în luna mai, că o astfel de propunere nu se află pe masă.

„Permiteți-mi să vă asigur că nici standardele de siguranță și performanță de mediu ale UE, nici drepturile și valorile garantate de tratatele europene pentru cetățeni nu fac obiectul negocierilor”, a scris Comisia în scrisoarea din mai, obținută de POLITICO și semnată de Leopoldo Rubinacci, director general adjunct pentru comerț.

Însă formulările din acordul din această lună îi alarmează pe reprezentanții organizațiilor de consumatori.

Aceștia avertizează că armonizarea regulilor UE și SUA ar amenința standardele de emisii ale blocului și ar duce la mai multe decese pe șosele, având în vedere că mașinile americane sunt mai grele și mai mari decât cele europene.

Între timp, reglementările de siguranță din UE sunt mai stricte și urmăresc reducerea numărului de decese ale pietonilor prin tehnologii precum frânarea automată de urgență, care avertizează șoferii asupra unei coliziuni iminente – o măsură introdusă recent și în SUA, dar care nu va fi aplicată înainte de 2029.

Nu atât de repede

 

Totuși, orice modificări ale legislației UE ar necesita schimbarea întregului proces de omologare a vehiculelor și ar cere aprobarea atât din partea Parlamentului European, cât și a guvernelor statelor membre – un scenariu greu de imaginat politic.

SUA și UE au procese foarte diferite pentru autorizarea vehiculelor pe șosele.

În SUA, „producătorul pur și simplu își pune vehiculul pe piață și declară că acesta respectă toate reglementările relevante din SUA”, a explicat Dudley Curtis, director de comunicare la Consiliul European pentru Siguranța Transporturilor.

În UE, însă, mașinile trebuie prezentate unei autorități naționale de omologare dintr-un stat membru, care este responsabilă de certificarea vehiculului și de alertarea celorlalte capitale dacă este necesară o rechemare.

„Este un proces lung și complex”, a spus Curtis.

Sursa: Politico

Dată publicare: 29-08-2025 16:15

