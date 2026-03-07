Indivizii, din comuna Viziru, județul Brăila, ar fi terorizat în ultimii doi ani mai multe persoane pentru a obține profituri ilegale, spun anchetatorii.

Suspecții - de 43, respectiv 47 de ani - ar fi împrumutat bani cu dobânzi considerabile. Pentru a-i recupera, i-ar fi amenințat de mai multe ori pe un bărbat de 39 de ani și pe soția acestuia.

În plus, unul dintre suspecți ar fi obligat o persoană, prin amenințări și agresiuni fizice, să meargă la cumpărături doar la magazinul administrat de el.