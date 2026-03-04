Unul dintre suspecți este proprietarul unei firme de transport, iar camioanele sale transportă mărfuri prin România. Împreună cu alți doi indivizi ar fi montat dispozitive speciale pe aparate POS dintr-o benzinărie self service, cu ajutorul cărora copiau date de pe cardurile de combustibil ale altor șoferi.

Cu aceste date, ce aparțineau unor societăți comerciale, ar fi alimentat vehiculele proprii la benzinării din Ilfov, Giurgiu și Constanța. Unul dintre suspecți a fost prins în flagrant chiar în timp ce demonta un asemenea dispozitiv de skimming, iar la percheziționarea camionului său au fost găsite și altele, asemănătoare.

Până acum, anchetatorii au stabilit în acest caz un prejudiciu de 30.000 de lei. Bulgarii sunt cercetați acum pentru alcătuirea unui grup infracțional organizat, specializat în falsificare de valori, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.