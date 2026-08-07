Anii de deficit acut de forţă de muncă au dus salariile cu mult peste creşterea productivităţii, forţând companiile să plătească mai mult pentru a produce acelaşi volum de producţie, scrie Agerpres, care citează Bloomberg.

În anii precedenţi, majorarea veniturilor companiilor a absorbit această presiune. Acum, în condiţiile în care avântul economic declanşat de război este la final, firmele intră în modul de supravieţuire şi reduc costurile, cea ce va afecta şi forţa de muncă.

Salariile au depăşit productivitatea cu aproximativ cinci puncte procentuale (pp) de când a început războiul, în 2022, aproape de decalajul înregistrat în timpul boom-ului alimentat de petrol din Rusia, în anii '2000, şi mult peste media de aproximativ un punct procentual, între 2009 şi 2021, conform datelor Bloomberg Economics.

Industria de apărare atrage forța de muncă și crește presiunea asupra economiei civile

În loc ca veniturile din petrol să atragă lucrători şi capital în sectorul energetic, în timp ce secătuieşte restul economiei, cheltuielile masive din domeniul apărării duc veniturile către industriile de apărare, punând presiune pe costurile cu forţa de muncă şi erodând competitivitatea afacerilor din sectorul civil.

Există o marjă redusă de ameliorare a presiunilor de pe piaţa muncii, rata şomajului în Rusia fiind la un nivel record, uşor peste 2%, iar războiul absoarbe anual un număr imens de bărbaţi.

Deşi avansul salariilor încetineşte, el rămâne peste 10%, chiar dacă ritmul de creştere al economiei ruse a stagnat, producţia se contractă în multe industrii şi investiţiile s-au prăbuşit, conform datelor Oficiului Federal de Statistică.

„Sectorul civil nu poate opera aşa pe termen nedefinit. Când salariile cresc mai rapid decât productivitatea, inevitabil suferă profiturile, şi exact asta vedem”, a indicat Dmitry Polevoy, director de investiţii Astra Asset Management din Moscova. Acesta a adăugat că afacerile mai puţin eficiente care nu pot concura cu salariile din sectorul de stat îşi vor pierde angajaţii.

Rusia extinde industria militară și atrage sute de mii de angajați

Rusia are ca obiectiv să înroleze 409.000 de soldaţi anul acesta, repetând tendinţa din anii precedenţi.

Numărul de angajaţi pentru producţia militară a crescut cu aproximativ 510.000 de la finalul lui 2021, la 2,8 milioane, potrivit Oxford Economics.

Monopolul de stat Russian Railways oferă sudorilor salarii mai mari decât ale unora dintre şefii de staţii. Compania a majorat tarifele la transportul de marfă, pasând povara clienţilor din industrie.

Salariul lunar al unui angajat pe bază de contract era în 2022 de patru ori mai mare decât salariul lunar mediu din Rusia dar acum este aproape de două ori mai mare decât media, conform datelor Bloomberg Economics. Noi majorări ale bonusurilor pentru recruţi ar putea forţa companiile civile să majoreze din nou salariile şi să perpetueze ciclul.