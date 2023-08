Blinken a vorbit cu Paul Whelan, americanul deţinut din 2018 într-o închisoare din Rusia. Promisiunea secretarului de stat

Blinken i-a spus lui Whelan să "îşi păstreze credinţa" şi l-a asigurat că Washingtonul depune toate eforturile pentru a-l aduce acasă "cât mai curând posibil", informează News.ro, care citează CNN.

Paul Whelan, fost puşcaş marin american, a fost arestat în 2018, deţinut timp de 18 luni în închisoarea Lefortovo din Moscova şi condamnat în 2020 la 16 ani închisoare pentru acuzaţii de spionaj pe care le neagă.

Statele Unite l-au desemnat pe Whelan ca fiind "deţinut pe nedrept", un termen care spune efectiv că acuzaţiile sunt false şi că acest caz este condus politic, ceea ce permite negocieri pentru eliberarea sa în cadrul unui schimb de prizonieri.

Ambasadorul SUA în Rusia, Lynne Tracy, l-a vizitat pe Whelan în luna mai în închisoarea din estul Rusiei unde era deţinut.

Fratele lui Paul Whelan a declarat, la CNN, că discuţia secretarului Blinken cu Paul semnalizează probabil Kremlinului că guvernul SUA nu a renunţat la ideea de a-şi elibera cetăţeanul din detenţia rusă.

Conversaţia a avut loc în condiţiile în care administraţia Biden continuă să reitereze Rusiei propunerea serioasă pe care a pus-o pe masă pentru eliberarea lui Whelan în urmă cu mai bine de opt luni. Rusia nu a răspuns într-un mod substanţial, au declarat doi oficiali ai administraţiei pentru CNN.

În ciuda faptului că propunerea Whelan este "absolut" în continuare una pe care Statele Unite o consideră o ofertă viabilă, a explicat un înalt oficial al administraţiei, lipsa unui răspuns substanţial din partea Rusiei - alături de detenţia nejustificată a reporterului de la Wall Street Journal Evan Gershkovich, la începutul acestui an - a forţat SUA să continue eforturile de căutare a unei alte oferte pe care să o facă Rusiei.

"Dacă nu putem face acest lucru pe baza a ceea ce avem la dispoziţie acum, va trebui să ne dăm seama de ce este nevoie pentru a ne putea aduce oamenii acasă", a spus unul dintre oficiali administraţiei Biden cu care a vorbit CNN.

Administraţia Biden continuă să cutreiere globul în căutare de oferte care ar putea convinge Rusia să îi elibereze pe cei doi americani reţinuţi pe nedrept, a relatat CNN la începutul acestui an. În prezent, SUA nu au în custodie niciun spion rus de nivel înalt, spun actuali şi foşti oficiali americani, ceea ce obligă SUA să apeleze la aliaţi pentru ajutor.

SUA nu au reuşit să obţină eliberarea lui Whelan în cadrul schimburilor de prizonieri care au adus acasă, anul trecut, alţi doi americani deţinuţi pe nedrept: Trevor Reed în aprilie şi Brittney Griner în decembrie.

Cu toate acestea, Whelan a declarat în luna mai a acestui an că are încredere în eforturile SUA de a-l aduce acasă. "Mi s-a spus că nu voi fi lăsat în urmă şi mi s-a spus că, deşi cazul lui Evan este o prioritate, şi al meu este o prioritate, iar oamenii sunt conştienţi de faptul că acest lucru are un impact extrem de negativ asupra mea şi a familiei mele. Şi mi s-a spus că guvernul lucrează neobosit pentru a mă scoate de aici şi pentru a mă duce acasă, astfel încât să îşi poată concentra apoi eforturile asupra lui Evan şi a cazului său", a declarat Whelan. "Se va pune capăt acestei situaţii şi sper că se va întâmpla mai devreme sau mai târziu, dar este deprimant să treci zilnic prin asta", a mărturisit el în luna mai.

Dată publicare: 17-08-2023 09:07