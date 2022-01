Bild: Mișcări masive de trupe ruse spre granița cu Ucraina. Trenurile sunt pline cu soldați și tancuri. VIDEO

Vladimir Putin a decis să își mute armata spre vestul Rusiei din districtul militar estic, iar trenurile încarcate cu echipament militar și cu sute de soldați parcurg circa 7.000 de kilometri pe celebrul traseu al căii ferate transiberiene în direcția Ucrainei și a statelor NATO, informează cotidianul german Bild, care citează experți militari.

„Calea ferată transsiberiană este o opțiune importantă pentru mișcările militare în Rusia. Un tren militar are nevoie de șase-șapte zile pentru a ajunge din Orientul Îndepărtat al Pacificului în vestul Rusiei. Trenurile din Siberia parcurg distanța în doar două-trei zile", a declarat pentru BILD expertul irlandez în domeniul apărării Andy Scollick.

Pe Twitter au apărut deja filmări cu trenuri militare rusești de-a lungul căii ferate transsiberiene în ultimele 72 de ore.

Magnitudinea acestei mișcări de trupe îi uimește chiar și pe experți. Expertul militar finlandez Petri Mäkelä afirmă: "Nu există nici un fel de informații despre acest lucru: "Numai pe 11 ianuarie, douăsprezece trenuri militare de marfă au trecut spre vest prin Krasnoyarsk. Dacă este adevărat, este o mișcare masivă".

În aprilie și din nou din octombrie 2021, Kremlinul a deplasat spre Ucraina peste 100.000 de soldați din districtele militare din sud, vest, nord și centru. Aceștia rezistă acum în tabere uriașe de-a lungul frontierei ruso-ucrainene și în Crimeea ocupată, așteptând noi ordine.

Expertul în apărare Scollick a declarat pentru BILD că relocarea masivă "nu are, desigur, nimic de-a face cu Kazahstanul și nimic de-a face cu exercițiile pe scară largă planificate de armata rusă. Prin urmare, se înțelege că acestea se îndreaptă spre vest pentru a completa și sprijini consolidarea operațională în apropierea graniței de est a Ucrainei".

What's happening?

Russia has built up a potential invasion force on its border with Ukraine.

Recent photos and video show the Russian military pre-positioning attack helicopters and troop transports.

It looks a lot like final preparations for a cross-border assault. pic.twitter.com/wxqB4kKjlQ