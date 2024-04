Benjamin Netanyahu a anunțat că s-a stabilit o dată a unei ofensive în oraşul palestinian Rafah

O înfrângere a mişcării islamiste palestiniene ”necesită o intrare în Rafah şi eliminarea batalioanelor teroriste care se află acolo. Acest lucru va fi făcut. Există o dată” în acest sens, anunţă într-o înregistrare video Benjamin Netanyahu.

Israeli PM Benjamin Netanyahu announced via video today that IDF ground operations in Southern Gaza's Rafah will commence soon, with the primary goal being the rescue of hostages.