„Batalioanele de carne" ale Rusiei. Putin a trimis în Ucraina unități disciplinare, așa cum a făcut Stalin în 1942 | VIDEO

În esență, acestea sunt trupele de sacrificiu pe care comandanții forțelor ruse le aruncă în luptă pe frontul din Ucraina, potrivit unui reportaj publicat de Reuters.

Reuters a vorbit cu 13 persoane, inclusiv 5 foști luptători în aceste "unități de asalt-Z", în condițiile în care puțini militari scapă cu viață dintr-un astfel de batalion.

"Luptătorii din aceste unități de asalt sunt pur și simplu carne", a declarat, pentru Reuters, un soldat din unitatea 40318, desfășurată în zona Bahmut în perioada mai-iunie.

Acesta a oferit îngrijiri medicale unui grup de 6-7 răniți care proveneau dintr-o unitate "Z", în ciuda ordinelor primite de a nu trata astfel de persoane, considerate "de cea mai joasă speță" în rândul trupelor regulate ruse.

"Dacă un comandant prinde vreun militar subordonat mirosind a alcool, îl trimite imediat într-un astfel de batalion disciplinar", a adăugat soldatul din unitatea 40318, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

Publicațiile de stat din Rusia au recunoscut existența acestor unități Z și faptul că ele au luptat în diverse bătălii pentru care membrii lor au primit chiar medalii și distincții, dar nu au precizat niciodată felul în care aceste batalioane sunt formate sau rata pierderilor înregistrate pe front.

Unitățile Z, alcătuite din 100-150 de militari sunt atașate unităților armatei regulate, au fost, de obicei, trimise în cele mai periculoase zone ale frontului, unde înregistrează deseori pierderi grele.

În prezent, aceste unități încearcă să respingă contraofensiva ucraineană în est și din sud.

Un militar care face parte din unitățile Z, fost pușcăriaș condamnat pentru furt, a spus că 15 din cei 120 de soldați din unitatea sa au supraviețuit unei bătălii care a avut loc în iunie pe frontul de la Bahmut. Restul camarazilor săi au fost uciși sau răniți.

Spre deosebire de unitățile de mercenari, precum Wagner, batalioanele Z reprezintă unități de luptă aflate sub comanda directă a ministerului rus al Apărării.

Instituția condusă de Serghei Şoigu nu a recunoscut în mod public niciodată existența unor astfel de batalioane disciplinare, chiar dacă primele rapoarte despre aceste unități, bazate pe niște scurgeri de informații, au apărut încă din luna aprilie a acestui an.

Într-un discurs televizat rostit săptămâna trecută, Vladimir Putin s-a referit direct la doi foști pușcăriași uciși pe frontul din Ucraina.

"Și-au dat viața pentru patria-mamă și au fost absolviți de toate faptele lor", a spus liderul de la Kremlin.

"Batalioanele de asalt-Z" reprezintă o denumire neoficială, intrată în uz și care combină practic expresia „batalion de asalt” cu litera "Z", devenită simbolul invaziei ruse în Ucraina.

Artiom Șcikin, un bărbat de 29 de ani condamnat la doi ani pentru furt a povestit că a acceptat să se înroleze într-o astfel de unitate, deși ar fi urmat să fie eliberat în luna decembrie 2023.

Acesta și-a motivat decizia prin faptul că a dorit astfel să-i fie șters cazierul. Alți trei foști luptători "Z" au spus că li s-au promis salarii de 2.000 de dolari pe lună, chiar dacă, la final au primit abia jumătate din această sumă. Șcikin a fost repartizat unui batalion disciplinar desfășurat pe frontul de la Zaporojie, alături de Regimentul de Infanterie Motorizată de Gardă 291.

Din 18 iunie, familia sa nu a mai primit nicio veste de la el. Rudele lui Șcikin știu doar că poziția în care se afla unitate sa a fost atacată de ucraineni.

Trei foști camarazi ai lui Artiom au fost uciși, iar un altul a avut mâinile retezate. Trupul lui Artiom Șcikin nu a fost găsit nici până acum, iar militarul este dat dispărut.

⚡️????????Russian soldiers from the "Storm-Z" brigade report that from their company of 150 people, 20-30 people remained alive. They also inform that at the front where they were, they were not supplied with ammunition, water or food. pic.twitter.com/iTIC01HVBL