Bătaie în Parlamentul turc la învestirea noului ministru al Justiției. Opoziția acuză dosare politice și abuzuri | FOTO&VIDEO

În ciuda incidentelor, acesta a reușit să depună jurământul la scurt timp după altercație, promițând „să rămână credincios Constituției”, în huiduielile opoziției și aplauzele majorității.

Fost procuror general al Istanbulului, Gurlek a emis în martie 2025 un mandat de arestare pe numele influentului primar Ekrem İmamoglu, o decizie criticată pe scară largă ca fiind motivată politic și care a declanșat cele mai grave tulburări din Turcia din ultimul deceniu, relatează AFP.

De asemenea, portofoliul Afacerilor Interne, deținut până acum de Ali Yerlikaya, urmează să fie preluat de Mustafa Ciftci, guvernatorul provinciei Erzurum, din estul Turciei.

Arestarea lui Ekrem İmamoğlu a avut loc cu doar câteva zile înainte ca acesta să fie desemnat candidatul CHP la alegerile prezidențiale din 2028. El este considerat principalul rival capabil să-l învingă pe Recep Tayyip Erdoğan.

Opoziția acuză un val de dosare politice

Akin Gürlek, fost adjunct al ministrului Justiției, este acuzat de opoziție că vizează adversarii președintelui. De la numirea sa ca procuror general al Istanbulului, în octombrie 2024, peste 15 primari CHP au fost arestați pentru presupusă corupție, acuzații pe care le resping.

Gürlek a dispus și anchetarea a sute de membri CHP. Între timp, İmamoğlu, 54 de ani, este implicat în mai multe dosare, inclusiv pentru declarații la adresa procurorului. Și liderul CHP, Özgür Özel, este vizat de o anchetă pentru presupuse amenințări la adresa lui Gürlek.