Bașcana prorusă a Găgăuziei, Evghenia Guțul, arestată la Chișinău, când încerca să fugă din Republica Moldova | VIDEO

Bașcana prorusă a regiunii autonome Găgăuzia din Republica Moldova, Evghenia Guțul, a fost reținută marți seară pe aeroportul din Chișinău când încerca să plece la Istanbul, informație confirmată pentru Europa Liberă Moldova și Ziarul de Gardă de purtătoarea de cuvânt a Centrului Național Anticorupție (CNA), Angela Starinschi.

Guvernatoarea Găgăuziei a fost reținută după ce Procuratura Anticorupție (PA) anunțase marți că a finalizat prezentarea probelor în cazul Evgheniei Guțul și a secretarei fostului Partid Șor, Svetlana Popan. Cele două sunt acuzate de complicitate la finanțarea ilegală a partidului politic, declarat neconstituțional în iunie 2023, și a unui concurent electoral din partea unui 'grup criminal organizat'.

Evghenia Guțul a fost secretară la Departamentul de Monitorizare, Planificare și Control al fostului Partid Șor, în perioada 2019-2022, și este acuzată de implicare în acțiuni de finanțare ilegală a formațiunii (inclusiv prin efectuarea unor curse aeriene și terestre), în special din Federația Rusă. Procurorii spun că Guțul a fost implicată și în organizarea și plata participanților la protestele antiguvernamentale de la Chișinău din toamna anului 2022.

???????? Evghenia Guțul, the head of the autonomous Gagauzia region, was detained at Chișinău Airport and taken away in a vehicle belonging to Moldova’s Anti-Corruption Center, her press service confirmed.

