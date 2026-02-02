Afirmațiile conform cărora guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei (BNB), Dimitar Radev, primește un salariu suplimentar în calitate de membru al Băncii Centrale Europene (BCE) sunt false, scrie Novinite.

Postări virale de pe Facebook și TikTok sugerează că, în urma intrării Bulgariei în zona euro la 1 ianuarie 2026, Radev câștigă aproximativ 500.000 de euro pe an, inclusiv salariul de bază, indemnizațiile și plățile pentru apartenența sa formală la alte organizații. Verificarea faptelor de către Factcheck.bg confirmă însă că acest lucru este inexact.

Aderarea Bulgariei la zona euro acordă țării un rol în politica monetară a zonei euro prin intermediul guvernatorului BNB. De la începutul anului 2026, Radev a devenit automat membru al Consiliului Guvernatorilor BCE, organismul responsabil pentru determinarea principalelor rate ale dobânzii și a instrumentelor de politică monetară. În acest rol, el are dreptul de a vota asupra a aproximativ 70% din deciziile consiliului, votul său fiind egal cu cel al altor state membre mici din zona euro, cum ar fi Austria, Belgia, Luxemburg, Irlanda și Portugalia.

Un purtător de cuvânt al BCE a clarificat faptul că guvernatorii băncilor centrale naționale nu sunt angajați ai BCE. Participarea lor în Consiliul Guvernatorilor se face în calitatea lor de șefi ai băncilor centrale respective și nu primesc nicio remunerație din partea BCE.

Salariul guvernatorului bulgar, cu doar 1.300 de euro mai mic decât cel al lui Isărescu

Potrivit BNB, salariul lunar al lui Dimitar Radev în 2026 este de 15.726 de euro, echivalentul a 30.900 de leva, sau 188.712 euro pe an. Această cifră acoperă toate compensațiile sale în calitate de guvernator, inclusiv orice stimulente materiale suplimentare. Salariul este calculat la 70% din salariul lunar total mediu al directorilor de bănci, iar remunerația totală nu poate depăși această medie. Radev, guvernatorul BNB din 2015, nu primește nicio plată suplimentară pentru calitatea de membru al BCE sau pentru alte funcții.

Pentru comparație, în 2025, salariul lunar al lui Radev a fost de 13.948 de euro (27.434 leva), ceea ce înseamnă că salariul său în 2026 reflectă o creștere, așa cum este prevăzută în bugetul BNB. În concluzie, remunerația guvernatorului BNB provine în întregime de la Banca Națională a Bulgariei și nu de la BCE.

Salariul guvernatorului bulgar Dimitar Radev nu este cu mult mai mic decât cel al omologului său român Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României din 1990. Isărescu a încasat în 2025 un salariu de peste 85.200 lei net pe lună, echivalentul a 17.000 euro. Cu această sumă, Mugur Isărescu este unul dintre cei mai bine plătiți oameni din întregul sistem bancar european.

