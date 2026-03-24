Australia şi UE au convenit, de asemenea, să-şi consolideze cooperarea în domeniul apărării şi să îmbunătăţească accesul european la mineralele critice australiene.

Negocierile au fost intensificate de creșterea tarifelor SUA

Acordul a fost încheiat după ce ambele părţi au intensificat negocierile, pe fondul creşterii semnificative a tarifelor vamale impuse de SUA sub administraţia Trump şi al îngrijorării crescânde din Occident cu privire la poziţia dominantă a Chinei în aprovizionarea cu pământuri rare şi alte minerale esenţiale. De asemenea, cele două părţi au semnat un acord pentru consolidarea relaţiilor în domeniul securităţii şi apărării.

Textul a fost semnat cu ocazia primei vizite în Australia a preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de la preluarea mandatului, în contextul în care cei doi parteneri se confruntă cu incertitudini accentuate de războiul din Orientul Mijlociu.

Atât Bruxelles-ul, cât şi Canberra caută să-şi diversifice pieţele de desfacere pentru exporturile lor, pentru a face faţă presiunilor din partea Statelor Unite şi a Chinei.

UE este astăzi al treilea partener comercial bilateral al Australiei şi a doua sursă de investiţii străine.

„UE şi Australia sunt poate foarte îndepărtate geografic, dar nu am putea fi mai apropiate în viziunea noastră asupra lumii”, a declarat Ursula von der Leyen.

„Este un moment important pentru ţara noastră, încheiem un acord cu a doua economie a lumii”, a subliniat, la rândul său, prim-ministrul australian Anthony Albanese.

Acordul va stimula exporturile și investițiile

Companiile europene au exportat mărfuri în valoare de 37 de miliarde de euro către Australia anul trecut şi servicii în valoare de 31 de miliarde de euro în 2024.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat într-o conferinţă de presă că acordul va aduce economiei australiene beneficii de aproximativ 10 miliarde de dolari australieni (7 miliarde de dolari) pe an, adăugând că eliminarea aproape a tuturor tarifelor de import pentru mineralele critice australiene în Uniunea Europeană va contribui la stabilizarea lanţurilor de aprovizionare globale

„Atât pentru Europa, cât şi pentru Australia, stabilirea unei relaţii corecte cu China este un imperativ strategic, şi de aceea punerea în practică a parteneriatului nostru privind mineralele critice va fi crucială pentru succesul nostru”, a declarat von der Leyen în faţa parlamentului australian.

„Nu putem fi prea dependenţi de niciun furnizor pentru astfel de ingrediente cruciale, şi tocmai de aceea avem nevoie unii de alţii”, a pledat ea.

Acordul semnalează, de asemenea, angajamentul crescând al Europei în regiunea Indo-Pacific, după încheierea acordurilor comerciale cu Indonezia în septembrie şi cu India în ianuarie.

Acordul va elimina peste 99 % din tarifele aplicate exporturilor de mărfuri din UE către Australia, reducând cu 1 miliard de euro (1,2 miliarde de dolari) pe an taxele vamale pentru companii. Se preconizează acum că exporturile UE către Australia vor creşte cu până la 33% în următorul deceniu.

Tarifele australiene vor fi eliminate complet pentru vinurile europene, vinurile spumante, fructele, legumele şi ciocolată încă din prima zi, iar pentru brânzeturi, această eliminare se va realiza pe parcursul a trei ani.

Compromisurile privind denumirile geografice și cota cărnii

Principalele puncte de dezacord în timpul negocierilor, şi anume utilizarea de către Australia a denumirilor geografice europene şi accesul cărnii de vită australiene pe piaţa europeană, au fost depăşite, permiţând încheierea unui acord după opt ani de negocieri.

Acest compromis va permite viticultorilor australieni să utilizeze termenul „prosecco” pe piaţa internă, dar vor trebui să înceteze utilizarea acestuia pentru exporturi după 10 ani. Australia va putea, de asemenea, să continue să utilizeze anumite denumiri geografice, precum „feta” şi „gruyère”, în cazul în care producătorii folosesc aceste denumiri de cel puţin cinci ani.

De asemenea, Australia a acceptat să ridice pragul de taxare a autovehiculelor de lux pentru vehiculele electrice din UE la 120.000 de dolari australieni (83.600 de dolari), ceea ce înseamnă că aproximativ 75% dintre vehiculele electrice din această regiune vor fi scutite de impozit.

UE se aşteaptă astfel să-şi crească exporturile către Australia cu o treime în următorul deceniu, cu o creştere de 50% în sectoarele produselor lactate şi al automobilelor.

Cota de carne de vită australiană autorizată să intre în UE va fi multiplicată de peste zece ori în următorul deceniu, chiar dacă rămâne sub nivelul solicitat de fermierii australieni. Noua cotă, stabilită la 30.600 de tone de carne de vită australiană, va include 55% carne provenită de la animale hrănite cu iarbă, scutită de taxe vamale, şi 45% care beneficiază de taxe vamale reduse la 7,5%.

Doar o treime din cotă va fi aplicată în primii cinci ani, înainte de intrarea sa în vigoare deplină. UE va autoriza, de asemenea, importul a 25.000 de tone de carne de oaie şi capră australiană provenită de la animale hrănite cu iarbă, cu o implementare progresivă pe o perioadă de şapte ani.

Acordul va intra în vigoare după aprobarea Consiliului European

Bruxelles-ul speră să evite o nouă revoltă a agricultorilor, deja nemulţumiţi de acordul comercial semnat la jumătatea lunii ianuarie cu ţările latino-americane din Mercosur.

În ceea ce priveşte carnea de vită, carnea de oaie şi zahărul, „acordarea de concesii disproporţionate riscă să prejudicieze agricultorii europeni, să denatureze pieţele şi să slăbească angajamentul de lungă durată al UE în favoarea unor standarde de producţie ridicate”, a avertizat Copa-Cogeca, care reuneşte principalele sindicate agricole europene, înainte de semnarea acordului.

Liderii europeni şi australieni vor să abordeze, de asemenea, războiul din Orientul Mijlociu, care ar putea provoca cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii, după cum a avertizat luni şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie, Fatih Birol. Ursula von der Leyen a cerut marţi încetarea imediată a ostilităţilor din regiune, descriind o situaţie „critică” pentru aprovizionarea cu energie la nivel mondial.