Jurnaliștii de la ABC News, care au stat de vorbă cu adolescenți din toată țara, relatează că pentru mulți dintre cei sub 16 ani nu s-a schimbat nimic.
Citiți articolul integral pe spotmedia.ro.
La aproape două luni de când Australia a interzis, în premieră mondială, utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 16 ani, experiențele adolescenților arată că impactul interdicției nu este, până acum, cel scontat de autorități.
Consiliul pentru Pace, promovat de preşedintele american Donald Trump, va organiza prima întâlnire a liderilor pe 19 februarie, a confirmat sâmbătă un oficial al guvernului american, fără a oferi detalii suplimentare.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu este aşteptat să se întâlnească cu preşedintele american Donald Trump miercuri, la Washington, unde vor discuta despre negocierile cu Iranul, a anunţat sâmbătă biroul şefului executivului israelian.
Discuțiile dintre Groenlanda și SUA nu au atins încă nivelul dorit de autoritățile locale, deși sunt pozitive, a declarat sâmbătă ministrul de externe al teritoriului, Vivian Motzfeldt.
S-a lăsat cu rețineri în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce procurorii DNA au descins la Primăria Sectorului 5 pentru suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel.
Negociatorii americani şi ucraineni au discutat despre obiectivul ambițios dacă nu chiar fantezist ca Rusia şi Ucraina să ajungă la un acord de pace până în luna martie.
Fostul ministru Răzvan Cuc, arestat preventiv pentru intermedierea unei mite de peste un milion de lei la RAR, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Aceeași măsură a fost luată și pentru omul de afaceri implicat.