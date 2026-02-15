Are o carieră de peste patru decenii și nu mai puțin de 17 premii Grammy. Cine mai urcă pe scenă, între 6 și 9 august, la festivalul din inima Transilvaniei, aflăm de la Edy Chereji, cofondator Untold, invitat în platoul Știrilor ProTV.

Edy Chereji, cofondator Untold: „Au acceptat să vină pentru că, după atâția ani, Untold a ajuns să fie între marile festivaluri, suntem în „Champions League-ul” festivalurilor, cum îmi place mie să spun. Suntem între primele trei-patru-cinci mari festivaluri din lume, depinde despre care top povestim, și sigur că acest renume ne face să fim foarte apetisanți pentru marii artiști, iar Sting este, fără îndoială, un artist legendar, o voce extraordinară, un artist care are zeci de hituri ce au marcat generații și care are până acum 17 Grammy-uri la activ, așa că este un nume spectaculos, un nume mare care va ajunge în această vară la Cluj, iar reacțiile au fost fenomenale în momentul în care l-am anunțat.”

Mai multe detalii în video.