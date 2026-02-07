MAE recomandă cetăţenilor români să verifice starea zborurilor înainte de a efectua deplasarea către aeroport şi să consulte informaţii actualizate prin accesarea paginii de internet: https://ber.berlin-airport.de/en.html, se precizează intr-un comunicat.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berlin: +49 302 123 9555, +49 302 123 9514, +49 302 123 9516, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice: +49 160 157 9938.

MAE recomandă consultarea paginii de internet https://berlin.mae.ro/ şi www.mae.ro şi reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), cu informaţii şi sfaturi de călătorie.