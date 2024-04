Atacul Iranului asupra Israelului a fost conceput cu grijă să eșueze. Ce va urma

Cea mai recentă criză care a izbucnit în regiune i-a lăsat pe mulți analiști să se întrebe care este intenția reală a Iranului - dacă atacul direct a fost în principal un exercițiu de salvare a imaginii sau un efort real de escaladare - și dacă Statele Unite mai pot reuși să prevină ceea ce încearcă deja să evite de mai mult de șase luni, respectiv un război regional la scară largă, se arată într-o analiză Politico.

Israelul și Iranul au fost implicați într-o escaladare treptată, de tip „na-ți-o ție, dă-mi-o mie”, începând cu 7 octombrie. La 1 aprilie, tensiunile s-au înrăutățit dramatic când Israelul – ripostând pentru atacurile asupra cetățenilor israelieni care ar fi fost orchestrate de Corpul Gărzii Revoluționare Islamice din Iran de-a lungul graniței cu Siria- a distrus o clădire a consulatului iranian din Damasc, ucigându-l generalul de brigadă Mohammad Reza Zahedi, un comandant superior IRGC, și alți șapte ofițeri.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat ulterior că Israelul va fi „pedepsit”, potrivit agenției de știri de stat IRNA. Iar răspunsul iranian de sâmbătă – o lovitură directă asupra Israelului lansată din Iran – a marcat o plecare dramatică și foarte periculoasă pentru Teheran, care până acum a preferat să opereze în principal prin intermediari în Liban, Siria și în alte părți din regiune.

„Există o dorință mai mare de a risca din partea Iranului decât oricând înainte”, a spus Behnam Ben Taleblu, membru senior la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor și expert în capacitățile de rachete ale Iranului. „Până acum, Iranul nu a vizat niciodată Israelul direct de pe teritoriul iranian într-un mod deschis și atribuibil”, a spus Taleblu. „Lovitura a fost, de asemenea, primul atac cu rachete balistice de pe teritoriul iranian împotriva unei ținte apărate”.

”În mod clar, au vrut ceva spectaculos, nu letal”

„Iranul a vrut să încalce tabu-ul de a viza teritoriul israelian”, a spus el. „După ce a reușit să susțină atacul terorist din 7 octombrie și să orchestreze o campanie de proximitate pe mai multe fronturi împotriva Israelului și nu a fost nevoit să plătească prețul, nu există nicio îndoială că Teheranul a fost tentat să-și folosească avantajul”.

Până acum, Teheranul a semnalat că nu vrea un război total, reținându-și aliatul Hezbollah să lanseze mai mult decât atacuri simbolice sporadice. Dar „Guvernul iranian pare să fi ajuns la concluzia că lovitura de la Damasc a fost un punct de inflexiune strategic, unde eșecul de a riposta ar avea mai multe dezavantaje decât beneficii”, a spus Ali Vaez de la International Crisis Group.

În același timp, a adăugat Vaez, alegerea armelor de către Teheran a fost prudentă. „Ar fi putut folosi un număr mult mai mare de proiectile, drone sincronizate și rachete într-un mod care ar fi invadat sistemele de apărare aeriană și ar fi putut trage și cu noile lor rachete hipersonice”, a spus el. „În mod clar, au vrut ceva spectaculos, dar nu fatal”.

Oficialii au spus că peste 99% dintre drone și rachete au fost doborâte și că a fost raportată o singură rănire, cea a unei fetițe arabe beduine de 7 ani care a fost internată în spital.

„Problema poate fi considerată încheiată”, a declarat misiunea Iranului la Națiunile Unite într-o postare pe platforma de socializare la X ore după începerea operațiunii sâmbătă seara.

„Cu toate acestea, dacă regimul israelian ar mai face o greșeală, răspunsul Iranului va fi considerabil mai sever”.

Președintele american Joe Biden se află acum în situația dificilă de a-l convinge pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și cabinetul său de război să-și restrângă răspunsul pentru a evita războiul total.

Criticii lui Biden îi laudă acum reacția la atacul Iranului asupra Israelului

Până acum, Biden și-a propus să descurajeze Teheranul semnalându-i că războiul cu Israel înseamnă și război cu Statele Unite. Într-o declarație, Biden a spus că armata americană a „mutat avioane și distrugătoare pentru apărare împotriva rachetelor balistice în regiune în cursul săptămânii trecute” în așteptarea atacului iranian și „am ajutat Israelul să doboare aproape toate dronele și rachetele lansate”.

În timp ce unii republicani au cerut un răspuns mai dur al SUA, chiar și unii critici de lungă durată ai lui Biden din dreapta au lăudat abordarea atentă a președintelui.

„Trebuie să acord credit administrației Biden. Ei au răspuns mai bine decât au făcut-o când Ierusalimul l-a lovit pe Zahedi în Damasc”, a declarat Reuel Marc Gerecht, fost oficial CIA și savant vorbitor de farsi la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor.

„Când s-a întâmplat asta (atacul din Damasc- n.red.), Casa Albă s-a grăbit să semnaleze că ”israelienii au făcut-o, nu noi”; de data aceasta însă, Washingtonul a fugit spre Israel și a intervenit în numele Israelului. Acest lucru va induce o anxietate mai mare iraniană”.

”Vrea Khamenei să escaladeze acum situația împotriva Israelului? Da. Vrea să o escaladeze și împotriva SUA? Nu”, a spus Gerecht.

Netanyahu ”pur și simplu nu vrea să fie amintit pentru că nu a rsăpuns la un atac direct din Iran”

„Din păcate pentru regimul clerical, Israelul va răspunde direct împotriva lui. Ei trebuie să răspundă. Singura întrebare deschisă este amploarea răspunsului. Ne aflăm într-o spirală ascendentă care probabil favorizează Israelul mai mult decât Teheranul în mare parte, deoarece Casa Albă a ales să nu renunțe la asta și acum nu va putea să-și schimbe angajamentul față de Ierusalim”.

Chiar și așa, Biden i-a spus lui Netanyahu în timpul unui apel de duminică că nu va sprijini un contraatac israelian împotriva Iranului. Președintele SUA a spus însă că va coordona o campanie de presiune diplomatică împotriva Iranului de către națiunile G7 și i-a transmis lui Netanyahu: „Ai câștigat. Valorifică-ți câștigul”, potrivit Axios.

În ciuda acestui fapt, guvernul dur al Israelului este aproape sigur că își va continua obiceiul de a sfida Washingtonul și de a ataca direct Iranul.

Netanyahu este „un lider care pur și simplu nu ar vrea să fie amintit pentru că nu a răspuns la un atac direct din Iran”, a spus Hussein Banai, coautor al cărții ”Republics of Myth: National Narratives and the US-Iran Conflict”.

El a adăugat: „Un contraatac limitat condus de SUA ar putea fi cea mai bună opțiune în ceea ce privește controlul escaladării; dar asta ar însemna să ajungem la un consens între Biden și Bibi, care poate fi greu de obținut în acest moment”.

