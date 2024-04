Propagandă penibilă: Iran prezintă un incendiu din Chile drept urmări ale atacului său în Israel. Se aude chiar și spaniola

Filmările difuzate de televiziunea de stat iraniană care pretind să arate impactul atacului asupra Israelului sunt de fapt un videoclip mult mai vechi al unui incendiu în Chile, la Achupallas, arată cei de la BBC, citați de The Guardian.

Shayan Sardarizadeh a postat capturi de ecran din videoclipul difuzat de Iran alături de fotografii din același videoclip care circula pe rețelele de socializare la începutul acestui an, scrie și The Times of Israel.

A video broadcast by Iran's state TV tonight claiming to show the impact of Iran's retaliatory attack on Israel “minutes ago” is old. In fact, it shows fire in Texas and was published in March. pic.twitter.com/EOFDCFlrtd