Atac fără precedent al Ucrainei. Au pătruns până în inima Rusiei. VIDEO

Sobianin a spus că drona, care se îndrepta spre Moscova, a fost doborâtă în districtul Podolsk, la sud de capitală. Echipaje de urgenţă şi specialişti se află la faţa locului.

Ministerul rus al Apărării a precizat pe Telegram că un total de cinci drone lansate din Ucraina au fost, de asemenea, distruse în cursul nopţii deasupra Moscovei şi a regiunilor Briansk şi Belgorod, aflate la graniţa cu Ucraina.

Guvernatorul regiunii Briansk, care se învecinează cu Ucraina, a declarat că nu s-au înregistrat pagube sau răniţi în urma atacului.

Ucraina şi-a intensificat în acest an atacurile cu drone asupra instalaţiilor de prelucrare a petrolului din diferite regiuni ale Rusiei, perturbând 15% din capacitatea de rafinare a petrolului rusesc, potrivit unei estimări făcute de un oficial NATO la începutul lunii aprilie. Unul dintre aceste atacuri a lovit joi o importantă rafinărie din regiunea Başkortostan, la o distanţă de aproximativ 1.500 km, a declarat o sursă din serviciile de informaţii de la Kiev, acesta atacul de acest tip cu raza cea mai lungă de acţiune de la începutul războiului, în februarie 2022.

Ukraine's Drones of Freedom celebrating May 9th with their deepest strike into Russian territory yet, hitting one of the largest petrochemical refineries in the country.

Bashkortostan, 1400km from Ukraine.

Locals got footage of a huge, Cessna sized drone before strikes. pic.twitter.com/Be8wJYXgmW