Atac cu drone ucrainene în sud-vestul Rusiei. Un bărbat ucis și 13 răniți în mai multe orașe

”Un bărbat a fost ucis” într-un ”atac cu dronă la Taganrog”, un oraş portuar şi industrial situat la aproximativ 70 de kilometri vest de oraşul Rostov-pe-Don, a anunţat pe Telegram guvernatorul regiunii Rostov, situată la frontiera cu Ucraina, Iuri Sliusar.
Alte opt persoane au fost rănite la Taganrog, iar ”imobile locuite, echipamente publice şi instalaţii industriale au fost avariate de fragmente de dronă”, a anunţat pe Telegram primăriţa acestui oraş, Svetlana Kambulova.
”Serviciile de urgenţă intervin la faţa locului”, a anunţat ea.
Ucraina şi-a intensificat, în ultimele săptămâni, atacurile vizând infrastructuri ruseşti - refinării, depozite de carburant şi porturi -, ca represalii faţă de bombardamente zilnice pe teritoriul ucrainean de paeste patru ani.
Primarul oraşului rus Krasnodar, Evgheni Naumov, a anunţat pe Telegram că trei persoane au fost rănite.
În regiunea Belgorod, situată la frontiera cu Ucraina, două femei au fost rănite şi transportate la spital în stare ”critică”, după ce ”drone ale forţelor armate ucrainene” au atins vehicule, a anunţat pe Telegram guvernatorul local Viaceslav Gladkov.
”Serviciile de urgenţă vor inspecta (unul dintre vehiculele care au luat foc) la lumina zilei”, pentru a verifica dacă se aflau la bord alte persoane, anunţa el.
Forţele Aeriene ucrainene au alertat în primele ore ale zilei de luni cu privire la atacuri cu rachetă ”pe tot teritoriul ucrainean”.
