Atac cu drone ucrainene în sud-vestul Rusiei. Un bărbat ucis și 13 răniți în mai multe orașe

”Un bărbat a fost ucis” într-un ”atac cu dronă la Taganrog”, un oraş portuar şi industrial situat la aproximativ 70 de kilometri vest de oraşul Rostov-pe-Don, a anunţat pe Telegram guvernatorul regiunii Rostov, situată la frontiera cu Ucraina, Iuri Sliusar.

Alte opt persoane au fost rănite la Taganrog, iar ”imobile locuite, echipamente publice şi instalaţii industriale au fost avariate de fragmente de dronă”, a anunţat pe Telegram primăriţa acestui oraş, Svetlana Kambulova.

”Serviciile de urgenţă intervin la faţa locului”, a anunţat ea.