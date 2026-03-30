Atac cu drone ucrainene în sud-vestul Rusiei. Un bărbat ucis și 13 răniți în mai multe orașe

Un bărbat a fost ucis în regiunea Rostov, iar alte 13 persoane au fost rănite în sud-vestul Rusiei, în noaptea de duminică spre luni, în atacuri cu dronă, anunţă autorităţile ruse, relatează AFP.

”Un bărbat a fost ucis” într-un ”atac cu dronă la Taganrog”, un oraş portuar şi industrial situat la aproximativ 70 de kilometri vest de oraşul Rostov-pe-Don, a anunţat pe Telegram guvernatorul regiunii Rostov, situată la frontiera cu Ucraina, Iuri Sliusar.

Alte opt persoane au fost rănite la Taganrog, iar ”imobile locuite, echipamente publice şi instalaţii industriale au fost avariate de fragmente de dronă”, a anunţat pe Telegram primăriţa acestui oraş, Svetlana Kambulova.

”Serviciile de urgenţă intervin la faţa locului”, a anunţat ea.

Ucraina şi-a intensificat, în ultimele săptămâni, atacurile vizând infrastructuri ruseşti - refinării, depozite de carburant şi porturi -, ca represalii faţă de bombardamente zilnice pe teritoriul ucrainean de paeste patru ani.

Primarul oraşului rus Krasnodar, Evgheni Naumov, a anunţat pe Telegram că trei persoane au fost rănite.

În regiunea Belgorod, situată la frontiera cu Ucraina, două femei au fost rănite şi transportate la spital în stare ”critică”, după ce ”drone ale forţelor armate ucrainene” au atins vehicule, a anunţat pe Telegram guvernatorul local Viaceslav Gladkov.

”Serviciile de urgenţă vor inspecta (unul dintre vehiculele care au luat foc) la lumina zilei”, pentru a verifica dacă se aflau la bord alte persoane, anunţa el.

Forţele Aeriene ucrainene au alertat în primele ore ale zilei de luni cu privire la atacuri cu rachetă ”pe tot teritoriul ucrainean”.

După zeci de ani, NASA va trimite miercuri din nou astronauți spre Lună. De ce nu vor păși totuși pe suprafața ei

Articol recomandat de sport.ro
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă
Citește și...
Rusia va înmatricula legal mașinile furate din Uniunea Europeană
Stiri externe
Rusia va înmatricula legal mașinile furate din Uniunea Europeană

Rusia va legaliza în curând furtul mașinilor din Uniunea Europeană, ministerul de interne din această țară pregătind un proiect de lege în acest sens, la solicitarea președintelui Vladimir Putin. 

Kremlinul îl expulzează pe diplomatul britanic din Rusia pentru ”spionaj economic”: ”Activități subversive de spionaj”
Stiri externe
Kremlinul îl expulzează pe diplomatul britanic din Rusia pentru ”spionaj economic”: ”Activități subversive de spionaj”

Potrivit presei de stat, citată de Daily Mail, administrația lui Vladimir Putin de la Kremlin a expulzat un diplomat britanic din Rusia pentru că „spiona economia țării”. 

Sorin Grindeanu compară România cu Rusia și Coreea de Nord. ”Stabilitatea fără prosperitate nu are sens”
Stiri Politice
Sorin Grindeanu compară România cu Rusia și Coreea de Nord. ”Stabilitatea fără prosperitate nu are sens”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, la întâlnirea de la Brăila, niciunul dintre colegii săi nu a afirmat că social-democraţii ar trebui să continue în acelaşi mod după 20 aprilie. 

Recomandări
Trump afirmă că SUA poartă negocieri cu Iranul ”în mod direct și indirect”: 20 de nave cu petrol trec prin Strâmtoarea Ormuz
Stiri externe
Trump afirmă că SUA poartă negocieri cu Iranul ”în mod direct și indirect”: 20 de nave cu petrol trec prin Strâmtoarea Ormuz

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică seara că „multe ținte” au fost distruse în Iran și că este încrezător în producerea unei „schimbări de regim”.

Viitura pe râul Putna, în plină desfășurare. RO-Alert de inundații în județul Vrancea. Autoritățile se mobilizează
Știri Actuale
Viitura pe râul Putna, în plină desfășurare. RO-Alert de inundații în județul Vrancea. Autoritățile se mobilizează

Vârful maxim al viituri formate pe râul Putna, la Mircești, este în plină desfășurare până luni, 30 martie, la ora 12.00, cota de inundație fiind depășită cu circa 40 de cm, a anunțat Administrația Apele Române.

Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”
Știri Actuale
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”

În primele două luni ale anului s-au vândut cu 20% mai puține locuințe față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Pentru fani, constant, pentru alții, plictisitor: Jannik Sinner a făcut o gălăgie de bani doar din „dubla Indian Wells - Miami”

Sport

Detalii de la fața locului! Coșmarul la care au asistat tricolorii când Mircea Lucescu a leșinat: ”Resuscitarea nu a mers din prima!”