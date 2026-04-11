Ca parte a efortului lui Donald Trump de a-și consolida moștenirea în al doilea mandat, așa-numitul „Arc de Trump” ar urma să aibă o înălțime de aproximativ 76 de metri (250 de picioare), să includă o statuie aurie a Libertății de 18 metri (60 de picioare) și o platformă de observație. De asemenea, pe partea superioară a structurii ar urma să fie inscripționată fraza „One Nation Under God”, potrivit celor mai recente planuri realizate de Harrison Design.

Proiectul a fost transmis Comisiei pentru Arte Frumoase (CFA), care urmează să se reunească pe 16 aprilie pentru a analiza propunerea.

Trump i-a demis anul trecut pe toți cei șase membri ai comisiei și i-a înlocuit cu persoane loiale. Acest organism este unul dintre cele două care trebuie să aprobe și proiectul sălii de bal propuse la Casa Albă. Deși CFA a aprobat acel proiect în februarie, un judecător federal a blocat lucrările câteva săptămâni mai târziu. Între timp, președintele demolase deja aripa estică istorică pentru a face loc construcției.

Comisia Națională de Planificare a Capitalei (NCPC), condusă de unul dintre foștii avocați ai lui Trump, a aprobat și ea proiectul câteva zile mai târziu, însă situația lucrărilor rămâne incertă în urma deciziei instanței.

Administrația consideră că arcul va deveni „unul dintre cele mai emblematice repere nu doar din Washington DC, ci din întreaga lume”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle.

Acesta a adăugat că amplasarea arcului, în apropierea Cimitirului Național Arlington, ar reprezenta „un memento vizual al sacrificiilor nobile făcute de atât de mulți eroi americani de-a lungul istoriei de 250 de ani, pentru ca noi să ne bucurăm astăzi de libertățile noastre”.

Un oficial al Casei Albe a declarat, de asemenea, că valoarea estimată a proiectului este „încă în curs de calcul” și va fi anunțată în curând. Administrația ia în calcul finanțarea printr-o combinație de fonduri publice și private.