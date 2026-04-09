Cu două zile înainte de amerizarea programată în noaptea de vineri spre sâmbătă, echipajul a demarat deja procedurile de întoarcere.

Capsula cu cei patru astronauți va cădea în Oceanul Pacific, în largul coastelor San Diego.

NAsA a publicat un nou set de imagini realizate în timpul misiunii Artemis II, oferind detalii suplimentare despre partea îndepărtată a Lunii. Fotografiile surprind cratere de dimensiuni variate și vaste bazine lunare în regiunea care nu este vizibilă de pe Pământ.

Victor Glover, Artemis II Astronaut: ”Există atât de multe date pe care le-ați văzut deja, dar toate lucrurile cu adevărat importante se întorc acasă împreună cu noi. Sunt mult mai multe fotografii, mult mai multe povești și, sincer, nici măcar nu am început să procesez prin ce am trecut”.

După atâtea zile petrecute la bordul capsulei Orion, astronauții spun că s-au adaptat la spațiul limitat din interior. Ba chiar, în condiții de microgravitație, cabina pare mai... încăpătoare decât este în realitate.

Christina Koch, Artemis II Astronaut: ”Da, ne lovim unii de alții în permanență. O expresie pe care o auzi des în cabină este: nu-ți mișca piciorul, vreau doar să ajung la ceva chiar dedesubt, sau știi, pot să ajung acolo? Iar obiectivul meu este să ajung în partea cealaltă, și suntem în continuă mișcare, fie că trebuie să îndeplinim o sarcină, să mâncăm, să privim pe fereastră sau să facem o fotografie. Tot ce facem aici devine o activitate pentru patru persoane. Dar, în același timp, este și foarte distractiv”.

Un moment emoționant a fost acela n care echipajul a dedicat un crater de pe Lună lui Carroll Wiseman, soția comandantului NAŞA, decedată în urmă cu câțiva ani din cauza cancerului.

Reid Wiseman, Artemis II Astronaut: ”Cred că, atunci când Jeremy a rostit pe litere numele lui Carol, C A R R O L L, acela a fost momentul în care am fost copleșit de emoție și am văzut că și Christina plângea. Mi-am pus mâna peste mâna lui Jeremy în timp ce încă vorbea. Era sprijinit de bara aceea și am putut să-mi dau seama că tremură, iar în acel moment, practic, toți am cedat emotional”.

Peste două zile urmează cea mai importantă etapă a zborului: întoarcerea pe pământ. În timpul intrării în atmosferă, capsula Orion va atinge peste 38.400 de kilometri la oră.

Rick Henfling, Artemis II Flight Director: ”Apoi, ne vom concentra pe desfășurarea parașutelor. Vom lansa mai întâi două parașute pilot, la aproximativ 6700 de metri altitudine. Acestea vor reduce viteza la circa 320 de kilometri pe oră. După aceea, vom desfășura cele trei parașute principale, acelea portocalii pe care le vedeți în imagini. Acest lucru se va întâmpla la aproximativ 2000 de metri altitudine, ceea ce va încetini nava spațială și pe cei patru membri ai echipajului până la o amerizare lină, cu o viteză de aproximativ 32 de mile pe oră, în Oceanul Pacific”.

Amerizarea e programată vineri, în largul coastelor orașului San Diego. O navă americană se îndreaptă deja spre zona stabilită pentru operațiunea de recuperare.