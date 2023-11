Armata israeliană cere evacuarea celui mai mare oraș din sudul Fâșiei Gaza. "Este un centru al activităților Hamas"

Pe de altă parte, gruparea Hamas susține că sunt zeci de morți și răniți după un bombardament care a lovit două școli ONU, transformate în adăposturi pentru refugiați.

Între timp, armata israeliană avertizează că forțele sale vor avansa în orice loc unde se află Hamas, indicând o ofensivă iminentă și în partea de sud a Fâșiei Gaza.

În spitalul Al-Shifa, peste 2.000 de pacienți, medici și refugiați au fost prinși de războiul dintre Hamas și Israel. Însă, sâmbătă, a început o evacuare în masă. Sute de refugiați, pacienți care se puteau deplasa și cadre medicale au plecat pe jos. Doctorii spun că Israelul a ordonat evacuarea, deși armata a negat că ar fi dat ordinul și susține că, dimpotrivă, a facilitat evacuarea pe o rută sigură.

Moshe Tetro, ofițer de legătură pentru administrație în Gaza: "Furnizăm ajutor umanitar celor aflați în continuare în interiorul spitalului Al-Shifa. Puteți vedea camioane încărcate cu apă și alimente".

Potrivit ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, au mai rămas la Al-Shifa120 de pacienți netransportabili, inclusiv zeci de bebeluși născuți prematur, precum și unele cadre medicale.

Israelul susține că un centru major de comandă al Hamas s-ar afla în subteranele celui mai mare spital din Gaza, dar, până, acum nu a prezentat și dovezi concludente.

Daniel Hagari, purtător de cuvânt al armatei israeliene: "Continuăm să intensificăm activitatea operațională în spitalul Al-Shifa, pentru a localiza infrastructura subterană. Astăzi (n.r. - vineri) am găsit mai multe elemente de infrastructură în tuneluri și am continuat să adunăm fiecare informație pe care am putut să o găsim despre ostatici".

Între timp, armata israeliană le cere civililor din nordul Fâșiei Gaza să plece spre sud. Dar solicită acum și evacuarea celui mai mare oraș din partea sudică a enclavei palestiniene, Khan Younis, unde sunt sute de mii de refugiați.

Mark Regev, consilierul premierului israelian Benjamin Netanyahu: "Ați văzut ce s-a întâmplat în orașul Gaza. Khan Younis este, de asemenea, un centru al activităților Hamas. Le cerem civililor: Vă rugăm să părăsiți zona pentru propria voastră siguranță. Nu vrem să fiți prinși la mijloc în schimburile de focuri".

Israelul și-a dat acordul ca două camioane cu combustibil să intre zilnic în Fâșia Gaza

La presiunea Washingtonului și după repetate avertismente de la ONU, Israelul a anunțat - în sfârșit - că va permite două transporturi de combustibil pe zi, în Fâșia Gaza.

Este un sprijin minim, recunoaște consilierului pentru securitate națională al Israelului. Dar este prea puțin față de cât este nevoie - insista agențiile umanitare.

Guvernul american a precizat că acest acord înseamnă aproximativ 140.000 de litri de combustibil la fiecare două zile. 120.000 de litrii vor fi folosiți pentru a alimenta camioanele care distribuie ajutoarele umanitare, iar restul vor susține rețelele de apă, canalizare, telefonie și Internet.

Pe de altă parte, rudele ostaticilor deținuți de Hamas în Gaza - care au pornit în marș, de la Tel Aviv, spre Ierusalim, în urmă cu câteva zile -, sunt așteptate să ajungă în această seară la reședința premierului Beniamin Netaniahu.

Ruda unuia dintre ostatici: "Acești ostatici trebuie să fie eliberați. Fiecare zi care trece și este o oroare pentru ei, însemnă oroare și pentru noi. Inima noastră este în Gaza".

Protestatarii cer guvernului să ia în considerare fie un armistițiu, fie un schimb de prizonieri, pentru aducerea ostaticilor acasă.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 18-11-2023 21:19