Armata israeliană ar fi găsit arme în spitalul Al-Shifa din Fâșia Gaza. Personalul medical a fost interogat

Oficialul a declarat reporterilor că nu au existat lupte în interiorul complexului spitalicesc după sosirea soldaţilor, în timpul nopţii, şi nici fricţiuni cu personalul medical sau cu pacienţii, care, potrivit acestuia, se aflau într-o altă secţiune a locaţiei, scrie News.ro.

„Soldaţii IDF au găsit deja arme şi alte infrastructuri teroriste. În ultima oră, am văzut dovezi concrete că teroriştii Hamas au folosit spitalul Shifa ca sediu al terorii", a declarat oficialul, care a cerut păstrarea anonimatului.

El nu a precizat în ce parte a complextului spitalicesc trupele fac percheziţii şi nici ce au găsit exact până acum, dar a spus că dovezile vor fi prezentate mai târziu.

El a adăugat că soldaţii au interogat persoanele găsite în zona pe care o percheziţionau. „Am înţeles că unul dintre ei este din Hamas", a spus el.

Speaking to The Independent from inside al-Shifa, the head of the hospital’s burns unit says it is a ‘gamble’ to move as Israeli troops are still in the complex containing hundreds of patients and staffhttps://t.co/prb9ZnEyD6