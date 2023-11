Groapă comună în interiorul Spitalului Al-Shifa. 170 de victime au fost îngropate în interiorul unității sanitare

În tot acest timp, mii de civili rămân blocaţi acolo în condiţii dezastruoase, fără apă sau electricitate, relatează AFP, conform News.ro.

Palestinians dig a mass grave in the yards of the Shefa hospital to bury dozens of bodies that were spread around the yards of the hospital.

حفر قبر جماعي لدفن جثامين الشهداء المنتشرة في ساحات مستشفى الشفاء.