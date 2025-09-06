Armata belgiană, gata să intervină pe străzile din Bruxelles într-o mare luptă. Situația din oraș este „catastrofală”

Stiri externe
06-09-2025 | 16:24
armata bruxelles
Getty

Ministrul belgian al Securității și Afacerilor Interne, Bernard Quintin, dorește să trimită soldați pe străzile Bruxelles-ului pentru a combate violența din ce în ce mai mare legată de droguri.

autor
Alexandru Toader

„Armata trebuie să apere integritatea teritoriului. De obicei, soldații fac acest lucru la granițele noastre sau mult dincolo de ele. Dar războiul împotriva criminalității legate de droguri intră, de asemenea, sub incidența protecției teritoriului nostru”, a declarat Quintin pentru De Standaard într-un interviu publicat sâmbătă.

Capitala belgiană a fost afectată de o serie de împușcături legate de droguri. Luna trecută, procurorul din Bruxelles, Julien Moinil, a condamnat violența în creștere, numărând 57 de împușcături în acest an, dintre care 20 au avut loc în timpul verii, potrivit POLITICO.

Procurorul, aflat sub protecția poliției în urma amenințărilor din partea traficanților, ceruse anterior 10 milioane de euro pentru îmbunătățirea siguranței în Bruxelles, dar a declarat că autoritățile nu îi acordau resursele de care avea nevoie. El a avertizat că cetățenii nevinovați riscă să fie atrași în spirala violenței: „Oricine din Bruxelles ar putea fi lovit de un glonț rătăcit”.

În perioada premergătoare negocierilor bugetare, ministrul belgian al Justiției, Annelies Verlinden, solicită 1 miliard de euro suplimentar pentru departamentul său.

Citește și
Benjamin Netanyahu
Două mari puteri ale UE au blocat la Bruxelles o propunere de sancționare a Israelului pentru situația din Fâșia Gaza

Quintin, un locuitor din Bruxelles, a calificat situația de securitate din orașul său natal drept „catastrofală”, criticând atitudinea sfidătoare a traficanților din oraș într-un interviu acordat POLITICO în luna mai.

„Exagerez, desigur, dar în prezent suntem aproape într-o situație în care un tip vine, își deschide scaunul pliant, își instalează măsuța și umbrela de soare”, a spus el atunci.

Conform noului plan, Quintin a declarat pentru De Standaard că soldații vor opera în echipe mixte, patrulând împreună cu poliția. Operațiunile lor se vor concentra în jurul stațiilor de metrou și în anumite cartiere, precum Peterbos, din comuna Anderlecht, în sud-vestul Bruxelles-ului.

Decizia politică de a desfășura soldați a fost deja luată, dar detaliile trebuie încă puse la punct, a spus Quintin. El insistă pentru punerea în aplicare „cât mai curând posibil”.

Cadrul legal pentru trimiterea soldaților pe străzi este pregătit, iar proiectul va fi trimis în curând Consiliului de Miniștri, a confirmat sâmbătă ministrul Apărării, Theo Francken, pe X. „Capitala noastră, Bruxelles, este un dezastru în ceea ce privește securitatea. Trebuie să preluăm din nou controlul”, a scris Francken.

Planul lor a ridicat deja semne de întrebare: „Am putea începe cu cei 10 milioane de euro solicitați de Julien Moinil (procurorul din Bruxelles) pentru a rezolva problema nesiguranței din capitala noastră? Pentru asta nu este nevoie de niciun cadru juridic”, a comentat Frédéric De Gucht, reprezentantul partidului liberal flamand Open VLD din Bruxelles.

Sursa: Politico

Etichete: armata, bruxelles,

Dată publicare: 06-09-2025 16:24

Articol recomandat de sport.ro
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Citește și...
Primarul din Bruxelles, despre violența din oraș: E mai ieftin să tragi pe nas o linie de cocaină decât să bei un rom cu cola
Stiri externe
Primarul din Bruxelles, despre violența din oraș: E mai ieftin să tragi pe nas o linie de cocaină decât să bei un rom cu cola

Drogurile sintetice ieftine și ușor accesibile alimentează valul de violență care zguduie Bruxelles-ul, avertizează primarul Philippe Close. Potrivit acestuia, traficul de stupefiante a atins cote alarmante, iar fenomenul nu mai poate fi ignorat.

Două mari puteri ale UE au blocat la Bruxelles o propunere de sancționare a Israelului pentru situația din Fâșia Gaza
Stiri externe
Două mari puteri ale UE au blocat la Bruxelles o propunere de sancționare a Israelului pentru situația din Fâșia Gaza

Germania şi alte câteva ţări ale UE au blocat o propunere de sancţionare a Israelului pentru rolul său în înrăutăţirea situaţiei umanitare din Fâşia Gaza, potrivit Agerpres, care citează agenția DPA.

Măsura pregătită la Bruxelles care l-a iritat pe Vladimir Putin. „O prostie absolută”
Stiri externe
Măsura pregătită la Bruxelles care l-a iritat pe Vladimir Putin. „O prostie absolută”

Preşedintele rus Vladimir Putin a calificat joi intenţia Uniunii Europene de a se lipsi de îngrăşămintele ruseşti drept "o prostie absolută", informează EFE.

Recomandări
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5
Stiri actuale
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5

Guvernul și-a propus ca 3,5 milioane de români să primească buletine electronice, asta deși inițial ținta era de 5 milioane. Termenul limită pentru acest proiect finanțat prin PNRR fiind luna iunie 2026.

Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă
Stiri Economice
Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă

Suntem mai cumpătați când cumpărăm alimente, dar dăm mai mult pe alte produse - mai ales pe benzină și motorină. Astfel, consumul și-a mai revenit în luna iulie, arată Institutul Național de Statistică.

Incident șocant în Făget. Un individ beat a aprins pompa de benzină și a incendiat un angajat al benzinăriei
Stiri actuale
Incident șocant în Făget. Un individ beat a aprins pompa de benzină și a incendiat un angajat al benzinăriei

Un incident șocant a avut loc joi seara, 4 septembrie, într-o stație de carburant din Făget, județul Timiș. Un bărbat de 34 de ani, aflat în stare avansată de ebrietate a incendiat o pompă de combustibil și a atacat cu flacără un angajat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 06 Septembrie 2025

02:06:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28