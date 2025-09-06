Armata belgiană, gata să intervină pe străzile din Bruxelles într-o mare luptă. Situația din oraș este „catastrofală”

Ministrul belgian al Securității și Afacerilor Interne, Bernard Quintin, dorește să trimită soldați pe străzile Bruxelles-ului pentru a combate violența din ce în ce mai mare legată de droguri.

„Armata trebuie să apere integritatea teritoriului. De obicei, soldații fac acest lucru la granițele noastre sau mult dincolo de ele. Dar războiul împotriva criminalității legate de droguri intră, de asemenea, sub incidența protecției teritoriului nostru”, a declarat Quintin pentru De Standaard într-un interviu publicat sâmbătă.

Capitala belgiană a fost afectată de o serie de împușcături legate de droguri. Luna trecută, procurorul din Bruxelles, Julien Moinil, a condamnat violența în creștere, numărând 57 de împușcături în acest an, dintre care 20 au avut loc în timpul verii, potrivit POLITICO.

Procurorul, aflat sub protecția poliției în urma amenințărilor din partea traficanților, ceruse anterior 10 milioane de euro pentru îmbunătățirea siguranței în Bruxelles, dar a declarat că autoritățile nu îi acordau resursele de care avea nevoie. El a avertizat că cetățenii nevinovați riscă să fie atrași în spirala violenței: „Oricine din Bruxelles ar putea fi lovit de un glonț rătăcit”.

În perioada premergătoare negocierilor bugetare, ministrul belgian al Justiției, Annelies Verlinden, solicită 1 miliard de euro suplimentar pentru departamentul său.

Quintin, un locuitor din Bruxelles, a calificat situația de securitate din orașul său natal drept „catastrofală”, criticând atitudinea sfidătoare a traficanților din oraș într-un interviu acordat POLITICO în luna mai.

„Exagerez, desigur, dar în prezent suntem aproape într-o situație în care un tip vine, își deschide scaunul pliant, își instalează măsuța și umbrela de soare”, a spus el atunci.

Conform noului plan, Quintin a declarat pentru De Standaard că soldații vor opera în echipe mixte, patrulând împreună cu poliția. Operațiunile lor se vor concentra în jurul stațiilor de metrou și în anumite cartiere, precum Peterbos, din comuna Anderlecht, în sud-vestul Bruxelles-ului.

Decizia politică de a desfășura soldați a fost deja luată, dar detaliile trebuie încă puse la punct, a spus Quintin. El insistă pentru punerea în aplicare „cât mai curând posibil”.

Cadrul legal pentru trimiterea soldaților pe străzi este pregătit, iar proiectul va fi trimis în curând Consiliului de Miniștri, a confirmat sâmbătă ministrul Apărării, Theo Francken, pe X. „Capitala noastră, Bruxelles, este un dezastru în ceea ce privește securitatea. Trebuie să preluăm din nou controlul”, a scris Francken.

Planul lor a ridicat deja semne de întrebare: „Am putea începe cu cei 10 milioane de euro solicitați de Julien Moinil (procurorul din Bruxelles) pentru a rezolva problema nesiguranței din capitala noastră? Pentru asta nu este nevoie de niciun cadru juridic”, a comentat Frédéric De Gucht, reprezentantul partidului liberal flamand Open VLD din Bruxelles.

