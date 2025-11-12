Arma apocaliptică nouă a Americii apare într-o ipostază neaşteptată. ”Îi va înspăimânta pe inamici”

Statele Unite continuă să dezvolte noi sisteme de armament pentru a se asigura că nu își pierd niciodată supremația militară. Inamicul evoluează mereu și dezvoltă noi amenințări la adresa Americii.

Rachetă nucleară nouă surprinsă pe B-52

Fotograful Ryan Watamura a postat pe Instagram câteva fotografii în care se vede un B-52 zburând la altitudine joasă cu o rachetă necunoscută la bord.

Publicația The Aviationist a identificat arma drept racheta AGM-181 Long Range Stand Off (LRSO).

Aceasta pare a fi cea mai nouă armă cu capabilități nucleare a Americii, iar Forțele Aeriene nu au confirmat public că ar face parte din inventar, scrie același raport.

Este a doua apariție semnalată a rachetei de croazieră nucleară AGM-181, potrivit raportului.

Publicația precizează că această armă poate fi purtată de B-52 sau de B-21 Raider, un bombardier stealth de generație următoare, foarte avansat.

Statele Unite rămân singura țară din lume cu bombardiere stealth operaționale, iar B-21 îl va înlocui treptat pe B-2.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













