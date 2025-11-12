Arma apocaliptică nouă a Americii apare într-o ipostază neaşteptată. ”Îi va înspăimânta pe inamici”

Stiri externe
12-11-2025 | 10:43
razboi nuclear
Getty

Noua armă nucleară a Americii a fost observată și reprezintă o problemă serioasă pentru dușmanii SUA, scrie Fox News.

autor
Vlad Dobrea

Statele Unite continuă să dezvolte noi sisteme de armament pentru a se asigura că nu își pierd niciodată supremația militară. Inamicul evoluează mereu și dezvoltă noi amenințări la adresa Americii.

Rachetă nucleară nouă surprinsă pe B-52

 

Fotograful Ryan Watamura a postat pe Instagram câteva fotografii în care se vede un B-52 zburând la altitudine joasă cu o rachetă necunoscută la bord.

Publicația The Aviationist a identificat arma drept racheta AGM-181 Long Range Stand Off (LRSO).

Aceasta pare a fi cea mai nouă armă cu capabilități nucleare a Americii, iar Forțele Aeriene nu au confirmat public că ar face parte din inventar, scrie același raport.

Citește și
„Black-out” în Republica Dominicană
„Black-out” în Republica Dominicană, circulaţia metroului întreruptă în capitală

Este a doua apariție semnalată a rachetei de croazieră nucleară AGM-181, potrivit raportului.

Publicația precizează că această armă poate fi purtată de B-52 sau de B-21 Raider, un bombardier stealth de generație următoare, foarte avansat.

Statele Unite rămân singura țară din lume cu bombardiere stealth operaționale, iar B-21 îl va înlocui treptat pe B-2. 

Sursa: StirilePROTV

Etichete: SUA, arma, nuclear, bomba, bombardier,

Dată publicare: 12-11-2025 10:43

Articol recomandat de sport.ro
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Citește și...
„Black-out” în Republica Dominicană, circulaţia metroului întreruptă în capitală
Stiri externe
„Black-out” în Republica Dominicană, circulaţia metroului întreruptă în capitală

Compania de electricitate din Republica Dominicană a anunţat un „black-out” general, după ce în capitala Santo Domingo s-au înregistrat pene de curent şi oprirea metroului.

Ministrul ucrainean al Justiţiei a fost demis din funcţie în urma unei anchete de corupţie în domeniul energiei
Stiri externe
Ministrul ucrainean al Justiţiei a fost demis din funcţie în urma unei anchete de corupţie în domeniul energiei

Guvernul ucrainean, care s-a reunit de urgenţă miercuri dimineaţă, l-a demis din funcţie pe actualul ministru al Justiţiei, Herman Galuşcenko, fost ministru al Energiei.

Bulgaria a depășit România și Grecia la puterea de cumpărare. Ungaria este pe ultimul loc în Uniunea Europeană
Stiri externe
Bulgaria a depășit România și Grecia la puterea de cumpărare. Ungaria este pe ultimul loc în Uniunea Europeană

Bulgaria a depășit România la puterea de cumpărare, trecând chiar și peste Grecia la acest capitol relevant pentru nivelul de trai. Ungaria lui Viktor Orban rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană.

Recomandări
INSCOP: 51% dintre românii cu educație primară ar alege să voteze cu AUR la alegerile parlamentare. Surpriza sondajului
Stiri Sociale
INSCOP: 51% dintre românii cu educație primară ar alege să voteze cu AUR la alegerile parlamentare. Surpriza sondajului

Mai mult de jumătate dintre persoanele cu educaţie primară ar vota cu AUR, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.

Ministrul ucrainean al Justiţiei a fost demis din funcţie în urma unei anchete de corupţie în domeniul energiei
Stiri externe
Ministrul ucrainean al Justiţiei a fost demis din funcţie în urma unei anchete de corupţie în domeniul energiei

Guvernul ucrainean, care s-a reunit de urgenţă miercuri dimineaţă, l-a demis din funcţie pe actualul ministru al Justiţiei, Herman Galuşcenko, fost ministru al Energiei.

Uniunea Europeană își face bugetul pe următorii 7 ani. România ar putea primi cei mai mulți bani, după Polonia
EURomânia
Uniunea Europeană își face bugetul pe următorii 7 ani. România ar putea primi cei mai mulți bani, după Polonia

Uniunea Europeană își face bugetul pentru următorii 7 ani. Două trilioane de euro pentru drumuri, școli, ferme și securitate urmează să ajungă în statele membre.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Noiembrie 2025

45:38

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28