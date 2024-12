Aripa armată a Hamas difuzează o înregistrare VIDEO cu un ostatic, Matan Zangauker, ținut captiv ”de peste 420 de zile”

În acest videoclip, Matan Zangauker spune că este ostatic ”de peste 420 de zile” şi că în Fâşia Gaza mai sunt în viaţă 62 de persoane răpite din sud-vestul Israelului şi ţinute ostatice, relatează AFP, potrivit News.ro.

În înregistrare - care are aproximativ trei minute şi 30 de secunde - și a cărei dată de înregistrare nu poate fi verificată, apare un bărbat tânăr care se exprimă în ebraică şi care îndeamnă să se exercite presiuni asupra Guvernului israelian în vederea obţinerii eliberării sale.

The family of Matan Zangauker authorizes the release of the video published today (Saturday) by Hamas.

At the family's request, please refrain from using the term "psychological terrorism" and instead use "proof of life."

Matan Zangauker, 24, was taken captive from Kibbutz Nir… pic.twitter.com/cOdXjgRMeZ