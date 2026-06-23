Acest bilanţ nu este consolidat, a precizat la postul de radio France Inter ministrul.

"Avem un observator care urmăreşte înecurile, care ne permite să avem un nivel de alertă mai important", a declarat ea.

"Nu este fără urmări, în timpul caniculei, să te duci să te îmbăiezi în zone nesupravegheate", a avertizat ea.

Luni, un purtător de cuvânt al Securităţii Civile anunţa că cel puţin 13 persoane au murit prin înec în weekend.

Caniculă fără precedent în Franța

49 de departamente, inclusiv regiunea capitalei Paris, au fost plasate sub cod roșu de caniculă în Franța, luni, 22 iunie. Este un număr fără precedent în istoria înregistrărilor meteorologice din Franța.

În weekend, canicula a afectat traficul feroviar și a determinat autoritățile locale să anuleze o serie de concerte și evenimente sportive.

Potrivit serviciului meteorologic, valul de căldură actual ar putea atinge un nivel de severitate apropiat de cel din august 2003, care a provocat aproape 15.000 de decese în Franţa.

Consumul alcoolului a fost interzis în spațiul public, în zonele vizate de cod roșu.